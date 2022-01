Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Honor a annoncé le dernier né de sa gamme de smartphones, et son premier grand public pliable : le Magic V.

À bien des égards, le Magic V adopte une approche très similaire au Huawei Mate X2 , offrant un grand écran utilisable sur la couverture et un énorme écran flexible de la taille d'une tablette à l'intérieur.

Le plus petit de ces deux écrans - l'écran de couverture de 6,45 pouces - a un rapport cinématique de 21:9 et une résolution de 1080 x 2560. De plus, il peut atteindre une luminosité maximale de 1000 nits et des taux de rafraîchissement de 120 Hz, ce qui signifie qu'il correspond performances de la plupart des écrans de téléphone phares haut de gamme.

L'écran principal - l'écran interne flexible - mesure 7,9 pouces de diagonale, peut atteindre des taux de rafraîchissement de 90 Hz et une luminosité jusqu'à 800 nits.

Avec une résolution de 2272 x 1984, il offre une densité de 382 pixels par pouce, ce qui signifie - comme Honor était heureux de le souligner - qu'il est plus net et plus lumineux qu'un mini écran iPad.

Une fois plié, l'écran interne se courbe légèrement à l'intérieur de la charnière, il y a donc moins de pression sur un seul point et a permis à Honor de rendre l'espace au niveau de la charnière pratiquement invisible.

Comme pour tout téléphone pliable, il existe quelques astuces logicielles intéressantes pour tirer le meilleur parti du grand panneau, comme le multitâche côte à côte.

Peut-être plus impressionnant, cependant, c'est qu'il fait partie des premiers smartphones avec la certification IMAX Enhanced et prend en charge HDR10+ .

Au dos, Honor a équipé un trio d'appareils photo de 50 mégapixels. Bien que, contrairement à la plupart des téléphones, ce système à triple caméra ne dispose pas d'un zoom téléobjectif.

Au lieu de cela, le Magic V d'Honor dispose d'un appareil photo principal, ainsi que d'un appareil photo ultra-large et d'un « appareil photo à spectre amélioré » qui capture plus de longueurs d'onde de couleur/spectre que les appareils photo de téléphone normaux.

Le Honor Magic V sera disponible en trois coloris : noir, blanc et orange brûlé, tous dotés de finitions différentes. L'orange présente un arrière en cuir végétalien, les deux modèles en verre présentent des motifs différents et distinctifs. Avec une épaisseur de 14,3 mm lorsqu'il est fermé, c'est également l'un des téléphones pliables les plus minces à ce jour.

Il est alimenté par le processeur Snapdragon 8 Gen 1 , ce qui en fait le premier téléphone pliable à disposer de ce chipset. Les autres spécifications incluent une batterie de 4750 mAh qui prend en charge la charge filaire de 66 W.

Honor n'a pas encore dit quand le téléphone sera lancé dans le monde, mais nous mettrons à jour cet article lorsque les détails du lancement mondial seront révélés.

Il se déclinera en deux variantes. Il existe un modèle 12 Go/256 Go, dont le prix est fixé à 9999RMB en Chine, soit environ 1570 $ (US)/1 160 £ (Royaume-Uni)/1385 € (EUR). Il existe également un modèle 12 Go/512 Go, qui coûtera 10 999 RMB - soit 1725 $ (US) / 1270 £ (Royaume-Uni) / 1525 € (EUR).

Écrit par Cam Bunton.