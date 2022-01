La fuite pliable Honor Magic V révèle les spécifications et la conception

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Honor est sur le point de lancer son premier téléphone pliable grand public haut de gamme, appelé Magic V, et s'est préparé au lancement en nous montrant un aperçu de la conception du téléphone.

Ce n'est pas exactement garder le secret, mais en même temps, la société n'a pas révélé grand-chose en termes de détails. Surtout en ce qui concerne les spécifications.

Cependant, grâce à une fuite tardive, nous avons maintenant une bonne idée de ce à quoi s'attendre du produit phare flexible. Si les spécifications divulguées sont exactes, nous verrons un appareil avec un grand écran interne flexible mesurant 7,9 pouces lorsqu'il est ouvert.

Cela le rend plus grand - en diagonale - que le Galaxy Z Fold 3 , et similaire au Huawei Mate X2 . Avec une résolution de 2272 × 1984, la forme et le rapport seront également similaires, mais pas aussi nets.

En ce qui concerne l'écran de couverture, on prétend qu'il est - encore une fois - similaire au Mate X2, mesurant 6,45 pouces et doté d'un panneau de résolution 2560 × 1080.

En interne, le téléphone est alimenté par le dernier processeur phare de Snapdragon, le Snapdragon 8 Gen 1 , soutenu par une puissante RAM de 12 Go et avec 256 Go ou 512 Go de stockage à ses côtés.

Selon la rumeur, il existe également une grande batterie de 4 750 mAh prenant en charge une charge filaire rapide de 66 W.

Ce ne serait pas un téléphone phare sans quelques appareils photo costauds, et Honor prétendrait donc l'équiper avec un trio d'appareils photo de 50 mégapixels. Il y a un capteur principal, rejoint par un ultra-large et un "appareil photo à spectre amélioré", ainsi qu'un appareil photo selfie de 42 mégapixels.

Ces fuites et spécifications ont été publiées à l' origine par MySmartPrice et indiquent que le téléphone sera relativement similaire aux modèles pliables Mate X de Huawei.

La finition du téléphone est cependant différente de celle de Huawei et se décline en trois couleurs : blanc, noir et orange. Alors que les deux premiers semblent être en verre, le modèle orange semble être fini avec un cuir végétalien.

En ce qui concerne la taille, il est censé mesurer 160,4 × 72,7 × 14,3 mm lorsqu'il est plié et 160,4 × 141,1 × 6,7 mm lorsqu'il est déplié, ce qui le rend plus grand, plus large et plus épais que le Samsung Galaxy Z Fold 3.

Nous n'avons pas beaucoup de temps à attendre pour savoir combien de ces spécifications sont exactes, mais rien ne nous saute aux yeux comme improbable pour le moment. Restez à l'écoute.