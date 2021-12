Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Honor a annoncé un nouveau combiné dans sa gamme X, le Honor X30.

Disponible en Chine uniquement dans un premier temps, le X30 dispose dun écran FHD+ de 6,81 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il est alimenté par le processeur Snapdragon 695 5G de Qualcomm, avec une augmentation de 15 % du processeur par rapport au modèle précédent (le Honor X20).

Son GPU est également 30% plus puissant, affirme le fabricant.

Le combiné peut contenir jusquà 12 Go de RAM, bien quun modèle de 6 Go soit également disponible. Le stockage est disponible en versions 128 Go et 256 Go.

Le module de caméra arrière circulaire abrite trois objectifs - un appareil photo principal de 48 mégapixels, une profondeur de 2 mégapixels et une macro de 2 mégapixels.

La caméra selfie avant est de 16 mégapixels et est située dans un design perforé.

Honor rendra son combiné X30 disponible en Chine à partir du 16 décembre, au prix de 1 499 yuans (176 £).

Meilleures offres de téléphonie Black Friday 2021: Samsung, OnePlus, Nokia et plus Par Chris Hall · 16 Décembre 2021

On ne sait pas encore si lappareil sortira dans le monde. Le X20 nétait pas plus tôt cette année, mais le PDG dHonneur, Geroge Zhao, a laissé entendre que le marché pourrait être mieux placé pour une sortie plus large cette fois-ci.

"Grâce aux canaux en ligne et hors ligne, nous avons pu étendre nos offres à encore plus de consommateurs", a-t-il déclaré. « Nous sommes reconnaissants de la confiance de nos partenaires commerciaux et transporteurs du monde entier et sommes impatients de présenter ensemble dautres produits en 2022. »