Lancement des Honor 60 et 60 Pro en Chine, probablement ailleurs en 2022

(Pocket-lint) - Honor a levé le voile sur ses téléphones de la série 60 dans son pays natal, la Chine, où ils seront disponibles à partir du 10 décembre. Et, avec un déploiement plus mondial probable en 2022, cela nous donne une bonne idée de ce à quoi sattendre.

La gamme comprend les Honor 60 et Honor 60 Pro. Les deux sont livrés avec des écrans Full HD+ OLED prenant en charge des taux de rafraîchissement de 120 Hz, mais le modèle Pro est légèrement plus grand à 6,78 pouces. Le modèle standard mesure 6,67 pouces.

Le Pro fonctionne sur un processeur Qualcomm Snapdragon 778G+, avec jusquà 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. Il dispose également dun système à double caméra, doté dun appareil photo principal de 108 mégapixels et dun ultra-large de 50 mégapixels. Un capteur de profondeur est également intégré à lunité.

Il y a un appareil photo de 50 mégapixels à lavant, ainsi quun scanner dempreintes digitales intégré. Il prend en charge la charge rapide de 66 W avec sa batterie de 4 800 mAh.

Quant aux spécifications du Honor 60 standard, il tourne sur le chipset Snapdragon 778G (pas plus).

Il dispose également dune configuration à double caméra à larrière avec une caméra principale de 108 mégapixels, mais lultra large tombe à 8 mégapixels. Il y a aussi un capteur de profondeur.

Un vivaneau de 32 mégapixels se trouve derrière une encoche en forme de goutte deau sur le devant.

Il prend également en charge la charge rapide de 66 W et possède une batterie similaire - 4 800 mAh.

Il ny a pas encore de mot sur les prix et la disponibilité en dehors de la Chine, mais cela coûtera à partir de 2 700 yuans chinois (317 £) pour le Honor 60, 3 700 CNY (435 £) pour le modèle Pro.