Date de lancement du Honor 50 au Royaume-Uni et dans lUE annoncée

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Honor a confirmé la date de lancement de ses téléphones Honor 50 au Royaume-Uni et en Europe. Il accueillera un événement le 26 octobre 2021.

Auparavant divulgué en ligne, Pocket-lint a reçu un mot officiel de Honor sur lévénement, bien que nous nayons pas encore de détails sur la diffusion en direct ou dheure.

Les téléphones seront également lancés dans dautres régions, notamment la Russie, les Émirats arabes unis et lAmérique latine, mais ils organiseront leurs propres événements.

La série Honor 50 a été officiellement annoncée pour la première fois en Chine en juin . Il existe un Honor 50 et un 50 Pro, le modèle standard arborant un écran OLED de 6,57 pouces. Le Pro dispose dun écran OLED de 6,72 pouces. Les deux ont une résolution de 2576 x 1236 pixels.

Ils partagent également de nombreuses autres spécifications, notamment un taux de rafraîchissement de 120 Hz et un échantillonnage tactile de 300 Hz.

Il y a quatre caméras à larrière - principale de 100 mégapixels, ultra-large de 8 mégapixels, macro de 2 mégapixels et profondeur de 2 mégapixels.

Deux caméras peuvent également être trouvées à lavant, pour tirer le meilleur parti de lengouement pour TikTok et la vidéo sociale. Lun est de 32 mégapixels, tandis que lautre utilise un capteur de 12 mégapixels et est capable de photographier à plus grand angle.

Le processeur Qualcomm Snapdragon 778G se trouve dans chacun des combinés 5G.

Les deux téléphones diffèrent en ce qui concerne les batteries - 4 300 mAh dans le Pro, 4 000 mAh dans le 50 standard.

Nous verrons si ce sont les mêmes spécifications pour les éditions européennes plus tard ce mois-ci.

