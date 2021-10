Honor Magic X pliable à lancer au quatrième trimestre, avec un design inspiré de Mate X2 ?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le marché des smartphones pliables a fait un pas de géant pour devenir mature en 2021, grâce aux efforts importants de Samsung pour rendre la technologie plus accessible.

Pourtant, il y a beaucoup de place pour quil se développe, car aucune des marques les plus abordables ne nous a encore rien donné. Mais cela pourrait être sur le point de changer.

On prétend que Honor devrait lancer un téléphone pliable au cours du dernier trimestre de cette année et quil sera assez similaire au Huawei Mate X2, qui na jusquà présent été lancé quen Chine.

Si elle est exacte, lastuce - partagée pour la première fois par un leaker sur Weibo - signifierait un appareil assez grand avec un écran de la taille dun smartphone ordinaire sur la couverture et un écran flexible plus grand de la taille dune tablette à lintérieur.

On sattendait à ce que Honor lance un smartphone pliable depuis un certain temps, mais étant donné les retombées des sanctions commerciales américaines de Huawei, il a fallu un certain temps pour le publier.

Honor, qui faisait auparavant partie de Huawei , sest ensuite séparé pour devenir sa propre société indépendante loin de Huawei, ce qui lui a permis de commencer à vendre des téléphones Android exécutant les services Google Play.

Il devrait bientôt lancer une nouvelle série de téléphones, et il ne serait pas tout à fait surprenant que la société annonce également un nouveau téléphone flexible à côté de ceux-ci.

Cela ferait suite à deux lancements dappareils puissants dans les séries Honor 50 et Honor Magic 3 déjà annoncés un peu plus tôt cette année.

Si Honor peut faire ce quil a toujours fait, historiquement, et ramener cette technologie de premier plan à un prix beaucoup plus abordable, cela pourrait faire une grosse brèche sur le marché des pliables.

Cependant, étant donné le prix de son Magic 3, cet ancien Honor nest peut-être plus. Espérons que ce ne sera pas trop long avant que nous le sachions.

