Le PDG dHonor divulgue des détails sur le nouveau Magic 3 et ses cinq caméras

(Pocket-lint) - Ce nest pas souvent quun PDG est celui qui divulgue des informations intéressantes sur un nouveau produit. Mais cest exactement le cas avec le nouveau Honor Magic 3. Dans cette vidéo sur la page Weibo dHonor, le PDG George Zhao a révélé que le Honor Magic 3 comportera cinq caméras à larrière. Le téléphone devrait être dévoilé le 12 août, et si vous souhaitez le regarder, rendez-vous ici pour savoir comment.

Nous avons déjà vu une fuite de coque de téléphone pour le Magic 3 qui laisse clairement de la place à une énorme bosse de caméra circulaire. Mais la nouvelle image divulguée ne correspond pas tout à fait, ce qui suggère quil peut y avoir plus dun modèle dans la série Magic 3. La nouvelle image divulguée ne semble pas non plus montrer de bosse dappareil photo, bien que le téléphone puisse déjà avoir un étui dessus. Les images ne sont pas géniales, il est donc difficile de distinguer les petits détails.

Certains détails dont nous sommes sûrs sont que le Magic 3 sera lun des premiers téléphones à disposer du processeur Snapdragon 888 Plus de Qualcomm, comme nous lavons découvert plus tôt , également sur la page Weibo dHonor. Nous savons également quil se déclinera en deux couleurs : Blue Hour et Golden Hour. Dans une vidéo précédente, le PDG George Zhao a été entendu parler de lheure dorée offrant léclairage parfait pour les appareils photo du nouveau téléphone, il y a donc évidemment un clin dœil dans la palette de couleurs.