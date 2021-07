Honor Magic 3 doté dune caméra selfie sous lécran ?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La première confirmation du Honor Magic 3 est venue lorsque la société a confirmé quil contiendrait le chipset Qualcomm Snapdragon 888 Plus, comme révélé le 28 juin .

Lutilisation de cette plate-forme est un indice de ce que nous pouvons attendre du produit phare, mais maintenant un rendu sur Twitter révèle que le Magic 3 est susceptible de comporter une caméra selfie sous lécran.

Cela fait laffaire. Après tout, leHonor Magic 2 a été conçu comme un téléphone coulissant - un moyen innovant de cacher la caméra frontale en 2018. Maintenant, les temps ont évolué, avec des caméras sous-écran déjà une réalité ( comme on le voit dans le ZTE Axon 20 5G ), de sorte que cette petite tranche de magie est très probablement lun des arguments de vente du Honor Magic 3.

De plus, le chipset Snapdragon 888 Plus prend en charge certaines fonctionnalités haut de gamme, notamment la capacité jusquà 200 mégapixels pour une seule caméra arrière. Cependant, le SD888 « standard » prend également en charge cela , mais aucun fabricant de téléphones na utilisé sa capacité. Ainsi, malgré les rumeurs, nous ne prévoyons pas non plus de voir une caméra arrière de 200 MP dans le Honor.

Cest à peu près la même chose avec la charge. En juillet 2020, Qualcomm a dévoilé Quick Charge 5, capable de vitesses allant jusquà 100 W. Cependant, de telles vitesses nont pas été immédiatement prises en compte dans les appareils grand public, et un an plus tard, nous ne faisons queffleurer la possibilité. Le Honor Magic 3 sera-t-il parmi les premiers à offrir une charge ultra-rapide ?

Eh bien, nous devrons juste attendre et voir. Malgré la rumeur dune date de révélation en août , il ny a pas beaucoup dinformations dans le domaine public sur ce à quoi sattendre du nouveau produit phare dHonor - à lexception, bien sûr, de la confirmation du nom de la série Honor Magic 3 et de la présence de Snapdragon 888 Plus.

Écrit par Mike Lowe.