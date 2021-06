Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Honor a lancé le Honor 50, son dernier smartphone, lors dun événement en Chine. Lors du lancement initial pour le marché chinois, Honor a confirmé quil aura un lancement mondial complet, voyant le retour des services Google.

Lorsque Huawei a été inscrit sur la liste des entités américaines en 2019, Honor en tant que filiale a été pris au piège de linterdiction . Honor est par la suite devenu une entreprise indépendante, ouvrant la porte à des fournisseurs et prestataires qui restent inaccessibles à Huawei.

Cela signifie que vous pourrez obtenir le Honor 50 dans le monde entier, avec linterface Magic UI fonctionnant sur Android et tous ces services Google en place. Cela pourrait être extrêmement important, car cela restaure lattrait des appareils Honor qui manquaient à cause de linterdiction précédente.

Honor nous la dit dans un communiqué : "Les appareils Honor subiront un examen de sécurité certifié Play Protect et un processus de test de compatibilité pour sassurer quils sont prêts à exécuter des applications de Google et du Google Play Store. Les appareils Honor auront donc la possibilité de avoir Google Mobile Services ("GMS") préinstallé sur les appareils compatibles, conformément aux modèles de licence et de gouvernance de Google."

Il y a deux appareils dans la série, le Honor 50 et le Honor 50 Pro. La différence entre ces appareils semble être la taille de lécran OLED, le Honor 50 ayant un écran de 6,57 pouces et le Honor 50 Pro plus grand de 6,72 pouces, avec une résolution de 2576 x 1236 pixels.

Les deux prennent en charge des taux de rafraîchissement de 120 Hz, avec un échantillonnage tactile de 300 Hz.

Reflétant à nouveau lacceptation des entreprises américaines, Honor travaille maintenant avec Qualcomm, il y a donc le Qualcomm Snapdragon 778G 5G au cœur de ce téléphone.

Le Honor 50 obtient une batterie légèrement plus grande à 4300mAh, tandis que le Pro a une batterie 4000mAh - la raison semble être les taux de charge proposés. Alors que le téléphone ordinaire se chargera à 66 W, le Pro se chargera à 100 W, ce qui est très rapide.

Mais Honor préférerait que vous fassiez attention aux caméras. Il y a deux caméras selfie à lavant du Pro, la justification étant que lon peut prendre de superbes selfies détaillés, avec une résolution de 32 mégapixels, tandis que la caméra de 12 mégapixels a un angle plus large, parfait pour la vidéo. Le Honor 50 nobtient que la seule caméra selfie principale de 32 mégapixels.

Cela reflète la popularité croissante de services comme TikTok ou Instagram Reels , la caméra frontale étant beaucoup plus utilisée de nos jours. Il y a aussi la possibilité dutiliser votre casque Bluetooth dans la capture vidéo pour booster laudio.

Il existe une option de décalage grand angle intelligente, donc si vous ne pouvez pas adapter tout le monde à limage, il peut ajuster le décalage de la vue vers lobjectif plus large pour vous donner la meilleure photo lorsquil détecte plus de visages.

Honor ne cache rien à larrière du téléphone avec deux énormes anneaux à larrière abritant les caméras. Le sommet abrite le nouvel appareil photo principal de 100 mégapixels, avec un capteur 1/1,52 pouces, ouverture f/1,9.

Le deuxième anneau abrite la caméra ultra-large de 8 mégapixels, la macro de 2 mégapixels et la caméra de profondeur de 2 mégapixels - ce qui ressemble un peu à lidée que Honor bourre trop dobjectifs pour le rendre impressionnant.

Cest assez courant dans ce segment du marché où il y a beaucoup de concurrence sur la fiche technique. Les précommandes sont ouvertes en Chine, mais nous en saurons plus sur la disponibilité internationale et les prix le 25 juin.

Écrit par Chris Hall.