(Pocket-lint) - Nous savons déjà que le Honor 50 doit être lancé le 16 juin - Honor la confirmé via Twitter - mais maintenant, les spécifications complètes des trois appareils attendus ont été divulguées.

En mai, il a été confirmé que les chipsets Qualcomm feraient partie du package , tout comme les services Google préinstallés . Mais nous ne savions pas jusquà présent que la gamme serait composée des Honor 50, Honor 50 Pro et Honor 50 SE. Voici une ventilation de ce qui est quoi.

Écran OLED de 6,57 pouces

Qualcomm Snapdragon 778

Caméra principale de 108 mégapixels

Batterie 4300mAh / charge rapide 66W

Dimensions : 160 x 74 x 8 mm / Poids : 175 g

Le modèle de base comprend une caméra arrière quadruple, dirigée par un capteur principal de 108 MP. Il existe un chipset Qualcomm de spécification moyenne - qui aidera à maintenir le prix bas - avec une connectivité 5G dans le cadre du package.

Écran OLED de 6,72 pouces

Qualcomm Snapdragon 778

Caméra principale de 108 mégapixels

Deux caméras selfie frontales

Batterie 4000mAh / charge rapide 100W

Dimensions : 163 x 75 x 8 mm / Poids : 187 g

Le modèle Pro nest pas si différent du modèle standard, augmentant légèrement la taille de lécran, mais utilisant le même processeur et la même configuration de caméra arrière quad. Il y a cependant une double caméra selfie à lavant, ce qui semble être une partie importante de la vente du Pro - tout comme la charge extra-rapide disponible ici.

Écran LCD de 6,78 pouces

MediaTek dimension 700

Caméra de titre de 100 mégapixels [rumeur]

Capacité de la batterie 4000mAh / charge rapide 66W

Dimensions : 165 x 76 x 8 mm / Poids : 191 g

Le bébé de la gamme nest pas alimenté par Qualcomm, mais MediaTek à la place. Cependant, laffirmation dun appareil photo principal de 100 mégapixels dans le cadre de sa triple configuration ne sonne pas vraie - car même MediaTek a déclaré à Pocket-lint que le Dimensity 700 peut gérer des appareils photo jusquà 64 mégapixels . Il y a toujours la 5G, comme pour tous les combinés Honor 50.

Nous en saurons plus le 16 juin lorsque le lancement en Chine dévoilera les détails exacts de la gamme Honor 50. En espérant obtenir plus dinformations internationales et des détails sur le lancement également.

Écrit par Mike Lowe.