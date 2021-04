Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le Honor V40 a été lancé en Chine il y a environ quatre mois, et même si vous pensez quun modèle mondial Honor 40 le suivrait, cela pourrait ne pas être le cas. Selon un nouveau rapport, la société prévoit de sauter le Honor 40 et de passer directement à la série Honor 50.

Citant "quelques informations exclusives dinitiés", GSMArena a récemment annoncé que le Honor 50 sera dévoilé en mai. Il a même partagé une image teaser du téléphone, qui nest pas encore officielle. Il montre des éléments de conception comme le système de caméra qui se compose de deux cercles et rappelle beaucoup le Huawei P50.

GSMArena a également partagé ce que lon appelle des croquis de conception de larrière du smartphone. Il a dit que la "chose sur la droite" semble être un "filtre encliquetable" ou une lentille, qui pourrait se fixer au cercle de la caméra via des aimants. Le rapport na malheureusement pas fourni plus de détails ou de spécificités sur le matériel de la caméra.

On ne sait pas non plus si le téléphone comportera les services mobiles Google malgré la scission avec Huawei. De toute évidence, il y a beaucoup dinconnues à ce stade, mais si le téléphone doit être annoncé le mois prochain, nous pensons que dautres fuites apparaîtront sous peu. Sinon, nous en saurons certainement plus bientôt de toute façon.

Écrit par Maggie Tillman.