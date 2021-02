Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Tout au long de son histoire, Honor a généralement fabriqué des téléphones qui font écho à ses homologues autrefois appartenant à Huawei. Mais, étant maintenant séparé de Huawei , tout est sur le point de changer - et la rumeur veut que Honor pourrait lancer un téléphone pliable cette année.

Cependant, il y a eu quelques exceptions à la règle, la série Honors Magic étant la plus notable -en 2018, nous avons examiné le Honor Magic 2 , qui était le premier (et le seul) téléphone coulissant de la société . Un appareil qui na jamais eu déquivalent Huawei.

Maintenant, on pense que le Honor Magic 3 - nous faisons une hypothèse sur ce nom - pourrait être celui qui prendrait les rênes de la production tournée vers lavenir. Comme les téléphones coulissants sont presque terminés - cétait une bonne idée, mais les choses ont évolué - il est logique quun pliable figure dans cette gamme de produits de premier ordre.

Cependant, les détails sont vagues, avec seulement une fuite non vérifiée sur le site social chinois Weibo prétendant que cest ce qui est en cours.

Nous savons que Honor est de nouveau opérationnel et quil retrouve ses marques, avec son nouveau View 40 lancé en Chine - un appareil que nous nous attendons à voir, avec les services Google, comme le V40 , sur les marchés mondiaux plus larges plus tard ce an.

Que le téléphone pliable Honor Magic 3 apparaisse vraiment est une perspective intéressante. Nous attendons certainement avec impatience les développements, pour voir ce que Honor peut apporter à cet espace.

Écrit par Mike Lowe.