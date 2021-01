Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Huawei a vendu Honor lautomne dernier, et maintenant, la marque a annoncé son premier téléphone phare sous de nouveaux propriétaires.

Dans un communiqué de presse, Honor a appelé le téléphone le View 40 et a déclaré quil était exclusif à la Chine, mais d autres rapports indiquent que le téléphone sappelle V40 et fait partie de la série V de Honor et quil pourrait être lancé à linternational sous la marque «View». Nous avons contacté Honor pour obtenir des éclaircissements.

Pour simplifier les choses, nous appelons le téléphone le View 40. Il dispose dun écran OLED de 6,72 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, est alimenté par un processeur MediaTek Dimensity 1000+ et est livré avec une batterie de 4 000 mAh qui peut être chargée sans fil à 50W ou à 66W avec un câble.

En termes de caméras, le tireur principal dispose dun capteur 1 / 1,56 pouce de 50 mégapixels.

Lorsque Huawei a annoncé quil vendait Honor, il a déclaré quil était soumis à «dénormes pressions» et a essentiellement blâmé les sanctions américaines pour avoir rendu difficile lélaboration dune chaîne dapprovisionnement adéquate. Huawei et Honor fonctionnaient toujours indépendamment lun de lautre, même si Honor utilisait beaucoup de technologie Huawei. Maintenant que Huawei sest dessaisi de Honor, des rapports suggèrent le lancement international de View 40 avec les services Google.

Le View 40 est un combiné compatible 5G disponible avec 8 Go de RAM et 128 Go ou 256 Go de stockage. Comme nous lavons dit précédemment, il ne sera lancé quen Chine continentale pour le moment, et Honor na pas été informé du moment où il arrivera dans le reste du monde avec ou sans le Play Store.

Son prix est respectivement de 3 599 yuans (550 USD) et 3 999 RMB (620 USD).

Écrit par Maggie Tillman.