(Pocket-lint) - Le Honor V40 devait être lancé aujourdhui, 18 janvier 2021, mais la date de sortie a glissé de quatre jours au 22 janvier. Cependant, cela na pas empêché les images et les aperçus de lappareil de sortir de divers points de vente et détaillants.

Le résultat des fuites dimages Honor V40 - la série autrefois appelée `` View - montre lunité arrière à quatre caméras du téléphone, avec ce que lon pense être une caméra principale de 50 mégapixels, plus la caméra frontale en forme de pilule coupant dans lécran.

Si cela vous semble un peu familier, cest parce que le Honor V40 fait beaucoup écho au Huawei P40 Pro - y compris un écran de 6,72 pouces incurvé vers les bords (bien que le panneau du Honor présente un taux de rafraîchissement rapide de 120 Hz).

Là où cest complètement différent dun appareil Huawei, cependant, cest à lintérieur: on pense quil est équipé du processeur MediaTek Dimensity 1000+. Ajoutez 8 Go de RAM et jusquà 256 Go de stockage et il a beaucoup de puissance.

Cela dit, cependant, les deux sociétés se sont maintenant séparées, avec Honor maintenant sous laile dune société entièrement distincte. Ce qui, nous le soupçonnons, signifie quil y aura des changements de conception plus importants au fil du temps.

Le design sera lun des principaux facteurs de différenciation: en plus des logos plus grands avec Honor, les finitions seront plus distinctives - car en plus du combiné noir (photo), il existe également des options orange et bleu, complétées par un arc-en-ciel hyper-réfléchissant. accents métalliques à larrière.

