(Pocket-lint) - La rumeur circulait depuis un certain temps, mais maintenant cest officiel: Huawei vend Honor. La «stratégie de double marque» est terminée, les actifs commerciaux de cette dernière marque devant être repris par Shenzhen Zhixin New Information Technology Co, Ltd.

Huawei, en tant que géant chinois de la technologie, a été sous pression dans une guerre politique avec les États-Unis, qui avait conduit à une interdiction de commerce - ce qui signifie la désactivation des services Google dans ses téléphones et dautres défis pour obtenir certains chipsets au volume requis.

Leffet dentraînement était inévitable: même Huawei ne disposerait que dun approvisionnement limité pour sa future gamme de smartphones. Et les produits dHonor étant souvent le reflet fidèle des équivalents de Huawei, la priorité de donner aux deux marques une chance davancer a abouti à la proposition de vente dHonor.

Les produits de Honor ont souvent été si similaires à ceux de Huawei, mais soulève la question de savoir ce que cette vente implique vraiment. Dans lintérêt de la propriété intellectuelle, Huawei nabandonnera certainement pas ses brevets et ses processus. Comme indiqué dans son communiqué de presse officiel du 17 novembre 2020, la vente ne concerne que ses «actifs commerciaux».

Nous lisons cela comme signifiant que Honor réapparaîtra sous une nouvelle forme, le nom de la marque intact - mais les produits sont tous nouveaux. Il sagit probablement également dune initiative visant à ramener la nouvelle société dans le train de Google - car Huawei "ne détiendra aucune action ni ne sera impliqué dans aucune activité de gestion commerciale ou de prise de décision dans la nouvelle société Honor" - pour ouvrir la possibilité de appel international une fois de plus.

Cela a été une bonne course de sept ans pour Honor, qui a été fondée en 2013, mais maintenant cest la fin dun chapitre et le début dun autre. Les implications exactes de ce qui ne sont toujours pas claires, mais nous suivrons tous les développements avec une oreille attentive.

Écrit par Mike Lowe.