(Pocket-lint) - Honor sest glissé dans lécart entre les événements Apple et les lancements majeurs pour annoncer son dernier smartphone économique, le Honor 10X Lite, un téléphone économique qui parvient toujours à intégrer certaines fonctionnalités décentes.

Le téléphone dispose dun écran de 6,67 pouces offrant une résolution de 1080p, ce qui na rien dextraordinaire, bien quune configuration à quatre caméras comprenant un objectif principal de 48MP soit assez décente compte tenu du coût.

Le téléphone sort imminent en Russie pour commencer et coûtera apparemment environ 214 dollars après les conversions de devises, ce qui le place dans la catégorie du budget, une fourchette de prix de plus en plus compétitive.

Le processeur du Honor 10X Lite est le SoC Kirin 710A, et il sera livré avec 128 Go de stockage extensible par microSD et 4 Go de RAM un peu dérisoires. Cela ne correspond pas à la liste des spécifications les plus impressionnantes, mais, encore une fois, vous obtenez une offre suffisamment solide pour le prix.

Ce qui est un peu plus accrocheur, cest la batterie de 5000 mAh, qui prend en charge une charge rapide de 22,5 W et offre également une charge inversée de 2,5 W. Cest bien pour un combiné de ce prix.

Enfin, ces quatre caméras - une caméra principale 48MP, une caméra super grand angle 8MP, une caméra macro 2MP et un assistant de profondeur 2MP. Bien sûr, la qualité de la photo quil peut gérer sera une question à tester, mais cest une solide gamme doptions.

Il existe en trois couleurs - vert, noir et argent, mais pour linstant, nous ne savons pas exactement quand et où il sera lancé prochainement, après son arrivée en Russie cette semaine.

Écrit par Max Freeman-Mills.