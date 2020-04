Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Fin mars 2020, Huawei a lancé sa série P40 en trois versions: le P40, le P40 Pro et le P40 Pro Plus . Dans une forme typique, Honor - une marque appartenant à Huawei dans une soi-disant "stratégie de double marque" - a annoncé sa série équivalente.

Les Honor 30, Honor 30 Pro et Honor 30 Pro + pourraient être un écho de ce que Huawei propose, mais ces combinés ne sont pas les mêmes. Tout dabord, cela ne fait aucun doute dans un téléphone Honor - lénorme marque en relief à larrière, presque semblable aux maisons de couture des années 90 - vous le dit directement.

En règle générale, les spécifications varieraient de manière plus spectaculaire entre les deux marques, mais le Honor 30 Pro (et Plus) utilise un capteur RYYB de 50 mégapixels similaire - selon la série P40. Cest une excellente nouvelle pour la qualité, pour un certain nombre de raisons, comme nous le soulignons dans nos 5 fonctionnalités P40 préférées .

Il y a aussi un écran AMOLED incurvé de 6,57 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, ajoutant à lattrait, et faisant à nouveau écho à la série P40 sous une forme familière.

Le Honor 30, cependant, utilise un capteur 40MP et un écran plus petit, à 6,53 pouces.

Mais alors que le Honor 30 incarne une grande partie de la grande technologie du P40, cela signifie quil héritera également d un manque de services Google , donc aucun Play Store ne se trouve ici. Mais comme il sagissait dune révélation basée en Chine pour un public chinois, cela na aucune conséquence.

Avec trois options de couleurs - noir, vert, argent - la série Honor 30 sera mise en vente en Chine à partir du 21 avril. Si nous apprenons que la gamme arrive en Europe, nous ne manquerons pas de vous le faire savoir.