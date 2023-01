Google Pixel Fold probablement repoussé au quatrième trimestre 2023 avec des écrans plus petits

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Les clients potentiels du Google Pixel Fold pourraient devoir attendre un peu plus longtemps que nous l'espérions, tandis qu'un nouveau rapport suggère également que ses écrans pourraient rétrécir.

Les rumeurs d'un Pixel Fold de Google circulent depuis des années maintenant et il semble que nous soyons plus près que jamais d'une annonce effective. Mais un nouveau rapport de The Elec suggère que cela ne se produira pas avant beaucoup plus tard cette année, en fonction du moment où Google devrait commencer la production de masse des pièces.

Selon ce rapport, la production de masse ne démarrera pas avant le troisième trimestre de 2023, ce qui suggère que nous ne verrons pas d'annonce ou de sortie officielle avant le quatrième trimestre. Ceux qui espéraient que le Pixel flexible serait annoncé à la Google I/O au milieu de l'année risquent d'être déçus.

Il pourrait y avoir d'autres déceptions dans les cartes, aussi. Le même rapport indique que le Pixel Fold sera doté d'un écran pliable de 7,57 pouces et d'un écran de 5,78 pouces à l'extérieur. Les rapports précédents indiquaient un écran interne de 7,69 pouces et un écran de couverture de 5,79 pouces, ce qui suggère que quelque chose pourrait avoir changé.

Le même rapport écrase également tout espoir que le Pixel Fold offre une sorte de stylet, en disant qu'il n'y aurait pas de dispositif d'écriture de type Galaxy Fold offert avec le téléphone de Google. Il est également affirmé que Google a choisi de ne pas utiliser la technologie pliable utilisée dans le Galaxy Z Fold 3, ce qui suggère qu'une technologie plus ancienne pourrait être utilisée.

Écrit par Oliver Haslam.