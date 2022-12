Google Play va vous permettre de gérer les paiements in-app pour vos enfants : Voici comment le configurer

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Les enfants et les achats in-app ont fait l'objet de milliers de titres, d'histoires de dépenses incontrôlées ou de dépenses par inadvertance de l'argent du loyer dans des jeux.

La gestion des foyers par Google renforce son offre, en permettant aux enfants de faire des demandes d'achat, afin qu'un parent puisse approuver et laisser son enfant dépenser cet argent en ligne.

La gestion des foyers sur Google se fait par le biais de Family Link. Celui-ci vous permet de créer votre foyer, de gérer les autorisations et de définir des restrictions pour les appareils connectés au compte de votre enfant.

Il est particulièrement efficace pour gérer les appareils Android et les Chromebooks, mais il connaît également les autres appareils sur lesquels votre enfant est connecté à son compte Google, comme les PC et les Mac.

Family Link vous a toujours permis de configurer un mode de paiement familial : en gros, il s'agit de votre carte de crédit, qui peut être utilisée par tous les membres de votre foyer, si vous leur en donnez l'autorisation.

Le problème dans le passé était que les membres de la famille pouvaient soit dépenser, soit être empêchés de dépenser - c'est là que le nouveau changement intervient.

Dans le cadre du nouveau système, les enfants pourront demander des achats, qu'il s'agisse d'applications payantes ou d'achats in-app, que vous paierez ensuite, si vous leur en donnez l'autorisation.

Il vous suffira alors d'utiliser le mode de paiement de votre compte Google, vous pourrez voir ce qu'ils demandent par le biais d'une notification sur votre téléphone, et vous pourrez facilement les autoriser, ce qui vous donnera un peu plus de souplesse dans la gestion de vos enfants et de leur consommation de contenu.

L'option de conserver l'approbation pour tout demeure.

Comment configurer l'autorisation d'achat sur votre compte familial Google ?

Si vous êtes le responsable de la famille, vous pouvez facilement configurer l'approbation des demandes pour les membres de la famille que vous avez dans Family Link.

Tout d'abord, vous devez avoir votre enfant dans Family Link. Il s'agit d'une solution complète pour la gestion de l'appareil de votre enfant. Nous vous conseillons de consulter notre rubrique Lien familial pour savoir comment configurer ce dernier.

Pour configurer l'autorisation d'achat pour les applications ou les achats in-app, procédez comme suit :

Ouvrez Family Link sur votre téléphone ou dans un navigateur sur https://families.google/families/. Cliquez sur l'enfant que vous souhaitez gérer Allez dans Restrictions de contenu > Google Play > Exiger l'approbation pour l'achat d'applications. Dans cette section, vous pouvez sélectionner la manière dont vous allez superviser leur contenu, y compris l'approbation de tout le contenu payant, ou seulement les achats in-app. Sélectionnez ce que vous voulez.

Vous devriez alors recevoir une notification lorsque votre enfant veut payer ou quelque chose que vous pouvez alors approuver ou refuser.

