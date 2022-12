Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Les Pixel 7 et Pixel 7 Pro de Google ont été révélés lors d'un événement en octobre 2022, affinant le design défini par les Pixel 6 et Pixel 6 Pro et mettant à niveau le matériel avec la deuxième génération de la puce Tensor interne de l'entreprise.

Les deux excellents appareils ne sont pas susceptibles d'être les derniers que nous entendrons de Google jusqu'au Pixel 8 et 8 Pro cependant. Il continue d'y avoir beaucoup de rumeurs autour du Pixel Fold, et nous avons déjà entendu pas mal de choses sur le Pixel 7a de milieu de gamme aussi.

Voici tout ce que nous avons entendu jusqu'à présent sur le Google Pixel 7a. Vous pouvez lire tout ce qui concerne les rumeurs sur le Pixel Fold dans notre article séparé.

Date de sortie et prix

Avril/mai 2023

Environ 500 $/£500

Le Google Pixel 6a est arrivé en juillet 2022, faisant suite au Pixel 5a 5G qui avait été annoncé en août 2021, mais qui n'était pas largement disponible, lancé uniquement aux États-Unis et au Japon.

La plupart des rumeurs entourant le Pixel 7a pointent vers une sortie en avril ou mai 2023, qui est à peu près le moment où Google I/O devrait se produire, donc certainement une suggestion plausible, même si un peu plus tôt que lorsque les appareils Pixel "a" sont arrivés ces dernières années.

La dernière fois que nous avons vu une sortie en mai était en 2019 avec le Pixel 3a, mais une sortie en mai est arrivée dans le passé, donc c'est certainement possible.

En termes de prix, le Pixel 6a coûte 449 dollars aux États-Unis, 399 livres sterling au Royaume-Uni et 459 euros en Europe. Il est probable que le Pixel 7a arrive donc sous la barre des 500 $/500 £, mais il faudra peut-être attendre un peu avant de le savoir.

Design

Similaire au Pixel 7

152,4 x 72,9 x 9,0 mm (10,1 mm avec la bosse de la caméra)

IP67

Le Google Pixel 7a est apparu dans des rendus montrant un design très proche de celui du Pixel 7. Doté de la même bande de caméra en saillie à l'arrière de l'appareil, le Pixel 7a est également montré comme offrant un écran plat avec une caméra à trou de perforation centralisée en haut, à nouveau comme le Pixel 7.

Il semble y avoir des biseaux plus épais autour de l'écran que le Pixel 7, un peu comme le Pixel 6a, et un menton plus grand au bas de l'écran.

Il est dit que le Pixel 7a mesurera 152,4 x 72,9 x 9,0 mm, ce qui est légèrement plus grand que le Pixel 6a et un peu plus court mais plus large et plus épais que le Pixel 7. Il n'y a pas de prise casque de 3,5 mm dans les rendus, mais il y a un plateau SIM et un USB-C.

Les rendus montrent une option de couleur blanche, bien qu'aucune spécificité sur les couleurs ou les noms de couleurs pour le Pixel 7a n'ait été détaillée dans les fuites pour le moment. Les Pixel 7 et Pixel 7 Pro ne sont pas bicolores comme les Pixel 6a, 6 et 6 Pro l'étaient et les rendus suggèrent que le Pixel 7a ne le sera pas non plus.

Le Pixel 6a est résistant à l'eau et à la poussière selon la norme IP67, il est donc probable que le Pixel 7a le soit aussi. Pour référence, les Pixel 7 et 7 Pro sont IP68.

Affichage

Full HD+, 90Hz ?

OLED

Capteur d'empreintes digitales sous l'écran

Il n'y a pas eu de revendications spécifiques quant à la taille de l'écran que nous pouvons attendre du Pixel 7a, bien qu'il soit rapporté que l'appareil sera livré avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, ce qui serait une mise à niveau du taux de rafraîchissement de 60 Hz du Pixel 6a.

Ce sera probablement un écran OLED, comme le Pixel 6a offre et un capteur d'empreintes digitales sous l'écran est également probable. Le Pixel 6a a également un écran Full HD+, donc on s'attend à ce que le Pixel 7a offre cela aussi.

Vous obtiendrez également sans aucun doute la fonction d'affichage permanent du Pixel, qui comprend le calendrier At A Glance/les informations météorologiques et la fonctionnalité Now Playing qui vous indique quelle chanson est en cours de lecture à proximité, comme le Pixel 6a.

Appareils photo

Un appareil photo amélioré ?

Selon les fuites, le Google Pixel 7a pourrait bénéficier d'une caméra améliorée par rapport au Pixel 6a. Un rapport a évoqué le système de caméra du Pixel 7a comme étant "l10_large" (IMX787) et "l10_UW" (IMX712) sans téléobjectif dédié. L'IMX787 serait une mise à niveau notable pour la caméra principale - le Pixel 6a utilisait l'IMX363 comme référence.

Aucun autre specfics n'est apparu dans les fuites pour le moment, donc c'est encore un domaine qui a besoin de détails étoffés. Le Pixel 6a a une configuration de caméra similaire à celle du Google Pixel 5, et par conséquent, du Google Pixel 5a 5G. Il y a une caméra principale de 12,2 mégapixels, couplée à une caméra ultra-large de 12 mégapixels sur le Pixel 6a, ainsi qu'une caméra frontale de 8 mégapixels.

Comme le Pixel 6 et 6 Pro, le système est capable de quelques grandes fonctionnalités cependant, y compris Magic Eraser pour supprimer les objets indésirables en arrière-plan, Real Tone pour s'assurer que toutes les teintes de peau sont affichées avec précision et Face Unblur qui signifie essentiellement plus de selfies flous. Toutes ces fonctionnalités seraient donc attendues sur le Pixel 7a, quelles que soient les spécifications de l'appareil photo au final.

Matériel et spécifications

Puce Google Tensor G2

Chargement sans fil ?

Les Google Pixel 7 et 7 Pro fonctionnent tous deux avec la puce Tensor de deuxième génération construite en interne par Google et on s'attend à ce que le Pixel 7a fasse de même. Il n'y a actuellement aucun mot sur la RAM ou le stockage, bien que nous sachions qu'il s'agira d'un combiné 5G.

Le Pixel 6a offre 6 Go de RAM et 128 Go de stockage comme base, il est donc probable que le Pixel 7a fasse de même.

Il n'y a également aucun mot sur la capacité de la batterie pour le moment, mais nous nous attendrions à environ 4500mAh. Une rumeur suggère que le Pixel 7a disposera d'un système de recharge sans fil, ce qui serait une première pour un téléphone Pixel "a".

Rumeurs sur le Google Pixel 7a : Que s'est-il passé jusqu'à présent ?

Voici tout ce que nous avons entendu jusqu'à présent au sujet du Google Pixel 7a.

23 décembre 2022 : une feuille de route divulguée révèle les plans pour les Google Pixel Fold, Pixel 7a, Pixel 8 et au-delà.

Une feuille de route - publiée par Android Authority avec des informations provenant de sources anonymes - suggère que Google lancera le Pixel Fold et le Pixel 7a vers avril ou mai 2023, lorsque nous nous attendons à ce que la Google I/O ait lieu.

30 novembre 2022 : le Pixel 7a a l'air plutôt net, mais aussi tout comme le Pixel 6a.

Steve Hemmerstoffer a publié des rendus du Pixel 7a montrant un appareil très similaire au Pixel 6a.

14 novembre 2022 : des fuites du Google Pixel 7a budgétaire avec des détails sur l'appareil photo et d'autres partages.

Une série de messages Twitter du leaker Kuba Wojciechowski suggère que le Pixel 7a obtiendra une caméra améliorée, ainsi qu'un écran 1080p 90Hz et une recharge sans fil.

24 octobre 2022 : Le Pixel 7a a fait l'objet d'une fuite sur Amazon, et il y a un rebondissement.

Amazon a divulgué l'existence du Google Pixel 7a, bien qu'il ait pu aller un peu plus loin en divulguant une famille entière. Des images ont montré qu'Amazon donnait aux gens la possibilité de s'abonner pour être informés de l'annonce d'un produit.

La formulation était particulièrement remarquable, cependant. Amazon a déclaré que les gens peuvent être avertis du lancement d'une famille Pixel 7a, ce qui suggère qu'il y aura au moins deux modèles proposés.

