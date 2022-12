Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Les prochains smartphones phares de Google ne sont pas attendus avant un petit moment, bien qu'il y ait déjà eu un certain nombre de rumeurs spéculant sur ce qu'ils pourraient offrir quand ils arrivent.

Nous faisons le tour de ce que nous voulons voir des successeurs des Pixel 7 et Pixel 7 Pro, ainsi que ce que toutes les rumeurs suggèrent. Les appareils sont censés porter le nom de code Shiba (Pixel 8) et Huskey (Pixel 8 Pro). Voici tout ce que nous avons entendu jusqu'à présent.

Date de sortie et prix du Pixel 8

Octobre 2023

Google annoncera probablement les Pixel 8 et Pixel 8 Pro en octobre 2023. Bien sûr, rien n'est encore officiel - et ça ne le sera pas avant un moment - mais octobre a été le mois de prédilection de Google pendant de multiples années sur le rebond.

Une fois que les appareils ont été révélés, nous nous attendons à ce qu'ils soient mis en vente quelques semaines plus tard, donc probablement avant la fin d'octobre 2023.

Le Pixel 7 commence à 599 £ au Royaume-Uni, 599 $ aux États-Unis et 649 € en Europe, tandis que le Pixel 7 Pro commence à 849 £ au Royaume-Uni, 899 $ aux États-Unis et 899 € en Europe, ce qui était le même que les Pixel 6 et 6 Pro. Il n'est pas encore clair si nous pouvons nous attendre à ce que le Pixel 8 et le Pixel 8 Pro se situent dans la même fourchette, bien que nous nous attendions à ce qu'ils ne soient pas trop éloignés.

Design

Pixel 8 : plus compact

Pixel 8 Pro : Écran incurvé

Il n'y a pas encore eu beaucoup de rumeurs concernant les designs des Pixel 8 et Pixel 8 Pro, bien qu'il ait été affirmé qu'ils pourraient ne pas trop s'éloigner des Pixel 7 et 7 Pro. Google a teasé les designs des Pixel 7 et 7 Pro lors de sa conférence de développement I/O au milieu de l'année 2022, il est donc possible que la société fasse de même pour les combinés de 2023 et devance toute fuite importante.

Une rumeur a affirmé que le Pixel 8 sera plus petit et offrira un facteur de forme plus compact que le Pixel 7, bien que pour l'instant, rien ne soit confirmé et il n'y a actuellement aucun rendu fuité des appareils.

Si les Pixel 8 et 8 Pro suivent les traces de leurs prédécesseurs, le boîtier de la caméra qui s'étend sur la largeur de l'arrière des appareils sera probablement conservé, ainsi qu'un capteur d'empreintes digitales sous l'écran et une caméra à trou de perforation centralisée. Le Pixel 8 conservera aussi probablement un écran plat, tandis que le 8 Pro aura probablement un écran incurvé.

Les Pixel 7 et 7 Pro sont tous deux résistants à l'eau et à la poussière selon la norme IP68, on s'attend donc à ce que les Pixel 8 et 8 Pro le soient également.

Écran

Pixel 8 : 6,3 pouces, Full HD+, 90 Hz ?

Pixel 8 Pro : 6,7 pouces, Quad HD+, 10-120Hz ?

Il n'y a pas encore eu de rapports entourant les écrans des Pixel 8 et 8 Pro, à part une rumeur détaillant les résolutions que les appareils pourraient offrir. Il est dit que le Pixel 8 aura un écran de 2268 x 1080, tandis que le Pixel 8 Pro passera à un écran de 2822 x 1344. Cela semble un peu étrange cependant, surtout dans le cas du Pixel 8 Pro, donc nous prendrions cela avec une pincée de sel pour le moment.

Le Pixel 7 a un écran de 6,3 pouces avec une résolution de 2400 x 1080 pixels, tandis que le Pixel 7 Pro a un écran de 6,7 pouces avec une résolution de 3120 x 1440 pixels. Le Pixel 7 a une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz, tandis que le Pixel 7 Pro a une fréquence de rafraîchissement adaptable entre 10 Hz et 120 Hz.

Il n'est pas encore clair si les Pixel 8 et 8 Pro s'en tiendront aux mêmes spécifications d'écran que les 7 et 7 Pro respectivement, mais nous nous attendrions à ce qu'elles soient identiques ou améliorées, donc nous pensons que la rumeur entourant la résolution d'affichage du 8 Pro est peu probable.

Matériel et spécifications

Google Tensor G3

Pixel 8 : 8 Go de RAM, jusqu'à 256 Go de stockage.

Pixel 8 Pro : 12 Go de RAM, jusqu'à 512 Go de stockage

Les Google Pixel 7 et 7 Pro fonctionnent tous deux avec la puce Google Tensor G2, et la rumeur veut que les Pixel 8 et 8 Pro soient équipés de la prochaine génération de cette puce, dont le nom de code est Zuma.

Le Pixel 7 offrant 8 Go de RAM et le 7 Pro offrant 12 Go de RAM, nous nous attendrions à ce que les Pixel 8 et 8 Pro offrent une offre similaire. Nous nous attendrions également à ce que le Pixel 8 soit proposé dans des options de stockage allant jusqu'à au moins 256 Go, et le Pixel 8 Pro dans des options allant jusqu'à 512 Go, et nous ne nous attendons pas à voir un support microSD sur aucun d'entre eux.

Il n'y a actuellement aucune rumeur sur les capacités de la batterie, bien que le Pixel 7 ait une capacité de 4355mAh et offre une charge rapide de 20W, tandis que le Pixel 7 Pro a une batterie de 5000mAh et jusqu'à 23W de charge rapide. Comme pour les écrans, nous ne nous attendons pas à ce que les Pixel 8 et 8 Pro soient pires.

Appareil photo

Pixel 8 : double arrière

Pixel 8 Pro : Triple arrière

Jusqu'à présent, il n'y a pas eu de rumeurs spécifiques relatives aux spécifications de l'appareil photo du Pixel 8 et 8 Pro, bien que comme les appareils Pixel ont toujours mis l'accent sur une grande qualité d'appareil photo, nous ne voyons pas cela changer pour le Pixel 8 et 8 Pro.

Un rapport montre une certaine indication que le Pixel 8 ou 8 Pro pourrait supporter le HDR échelonné, ce qui suggérerait un nouveau capteur, mais rien n'est encore confirmé.

Actuellement, le Pixel 7 dispose d'une double caméra arrière avec un capteur principal de 50 mégapixels et un capteur ultra-large de 12 mégapixels. Le Pixel 7 Pro dispose quant à lui de la même configuration, ainsi que d'un téléobjectif de 48 mégapixels.

On s'attend à ce que le 8 Pro continue d'être plus performant en termes d'appareil photo que le Pixel 8, bien que des détails n'aient pas encore filtré sur ce à quoi cela ressemblera du point de vue des spécifications.

Rumeurs sur les Google Pixel 8 et 8 Pro : Que s'est-il passé jusqu'à présent ?

Voici ce que les rumeurs ont suggéré jusqu'à présent pour les Google Pixel 8 et 8 Pro.

23 décembre 2022 : une feuille de route divulguée révèle les plans pour Google Pixel Fold, Pixel 7a, Pixel 8 et au-delà.

Un rapport publié par Android Authority affirme que les Pixel 8 et 8 Pro arriveront plus tard en 2023 et ne présenteront pas de changements significatifs par rapport aux actuels Pixel 7 et Pixel 7 Pro. Il est dit que le Pixel 8 sera plus petit que le Pixel 7, offrant un facteur de forme plus compact cependant.

Les deux téléphones seraient également dotés d'un processeur Google Tensor mis à jour appelé Tensor G3.

21 décembre 2022 : une fuite indique un nouveau module de caméra sur le Google Pixel 8

Une fuite suggère que les téléphones Pixel 2023 gagneront un support HDR échelonné, quelque chose qui n'est pas possible avec le capteur principal sur les séries Pixel 6 et 7....

9 novembre 2022 : les fuites du Pixel 8 ont commencé, y compris les noms de code et les spécifications.

Un rapport de WinFuture a affirmé que les Pixel 8 et 8 Pro portent respectivement les noms de code Shiba et Huskey.

Il est également dit qu'ils exécuteront Android 14, une puce appelée Zuma et le Pixel 8 obtiendra un écran de 2268 x 1080, tandis que le Pixel 8 Pro passera à un écran de 2822 x 1344.

