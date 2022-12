Une feuille de route divulguée révèle les plans de Google Pixel Fold, Pixel 7a, Pixel 8 et au-delà.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Une feuille de route qui a fuité a révélé ce que Google pourrait avoir prévu pour les prochaines années, détaillant le plan actuel du fabricant de 2023 à 2025. Cela inclut les plans de lancement de la prochaine génération de flagship Pixel, le possible cycle de lancement de deux ans de la série a et l'arrivée tant attendue du Pixel Fold.

Il convient de noter que plus le lancement est éloigné, moins les plans sont concrets, et certains éléments de la feuille de route sont plus fluides que d'autres. Néanmoins, la seule grande chose à retenir de tout cela est que les prochains téléphones à lancer pourraient être le premier pliable de Google et le prochain modèle abordable de la série A.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

La feuille de route - publiée par Android Authority avec des informations provenant de sources anonymes - suggère que Google lancera le Pixel Fold et le Pixel 7a vers avril ou mai 2023, lorsque nous nous attendons à ce que la Google I/O ait lieu.

Le Pixel 7a vise à être au même prix que l'actuel Pixel 6a et est censé augmenter le nombre de fonctionnalités pour offrir un affichage plus rapide à 90 Hz et une recharge sans fil.

Plus tard en 2023, le Pixel 8 (" shiba ") et le Pixel 8 Pro (" husky ") sont susceptibles d'être lancés, et ne présenteront pas de changements significatifs par rapport aux actuels Pixel 7 et Pixel 7 Pro, selon le rapport. Sauf que le Pixel 8 est censé être plus petit que le Pixel 7, offrant un facteur de forme plus compact.

Les deux téléphones seraient également dotés d'un processeur Google Tensor mis à jour, appelé Tensor G3.

Quant à 2024 et au-delà, une information intrigante se concentre sur l'avenir des téléphones de la série a. Il y a une suggestion que l'apparition ou non d'un Pixel 8a dépend du succès du Pixel 7a.

Si les ventes n'atteignent pas les objectifs fixés pour le Pixel 7a, Google pourrait adopter une approche de lancement similaire à celle de la gamme iPhone SE d'Apple, et lancer un appareil tous les deux ans plutôt que de le rafraîchir tous les 12 mois. S'il est lancé en 2024, il est suggéré que nous verrons une augmentation de prix aussi.

Un autre point de conversation intéressant est la série Pixel 9 pour cette année-là. Le rapport affirme que nous verrons trois modèles différents de Pixel 9.

Le modèle d'entrée de gamme est prétendument similaire au Pixel 8 plus petit de l'année précédente, mais il va également y avoir deux modèles " Pro " pour 2024, avec l'un d'eux présentant un écran plus petit de 6,3 pouces, mais ayant toujours tous les pièges supplémentaires qui en font un téléphone " Pro ".

Si tel était le cas, cela signifierait qu'un Pixel 9, un Pixel 9 Pro et un Pixel 9 Pro XL/Plus seraient tous lancés vers septembre/octobre 2024.

Comme mentionné, plus nous nous éloignons dans le futur, moins les plans concrets semblent être, ce qui est compréhensible. Un plan possible pour 2025 est de lancer un téléphone Pixel pliable de style flip et - peut-être - un deuxième Pixel Fold (en fonction du succès du premier en 2023).

Tout cela - bien sûr - n'est qu'une rumeur pour le moment, et bien qu'Android Authority soit confiant dans les informations de sa source, il est toujours utile de garder toute information de ce genre à la légère. Non seulement parce qu'il est impossible de vérifier jusqu'à ce que Google annonce officiellement quelque chose, mais aussi - comme le rapport lui-même dit - les plans peuvent (et probablement) changer.

Vente Prime Early Access : Toutes les meilleures affaires du deuxième jour de Prime aux États-Unis Par Chris Hall · 12 Octobre 2022 Amazon Prime Day est de retour, avec la vente Prime Early Access Sale - avec des offres sur toute une série de produits.

Il s'agit là - prétendument - du plan de Google à l'heure actuelle, et c'est ce à quoi la société travaille, mais il peut être adapté et modifié en fonction de nombreux facteurs du marché.

Écrit par Cam Bunton.