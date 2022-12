Une fuite indique un nouveau module de caméra sur le Google Pixel 8.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Une fuite montre des preuves que les téléphones Pixel 2023 gagneront un support HDR échelonné, ce qui n'est pas possible avec le capteur principal des séries Pixel 6 et 7.

Kuba Wojciechowski a creusé dans l'application Google Camera Go et a trouvé des références au HDR échelonné pour les téléphones 2023.

Alors, qu'est-ce que le HDR échelonné ? Comme vous le savez peut-être déjà, la photographie HDR fonctionne généralement en mélangeant une série d'images sous- et surexposées pour créer une seule photo avec une gamme dynamique plus large.

Le Pixels 2023 de Google prendra en charge le HDR échelonné - pic.twitter.com/ZfWtwQBykY- Kuba Wojciechowski (@Za_Raczke) 19 décembre 2022

Google a utilisé diverses méthodes pour obtenir son effet HDR et s'appuie actuellement sur le HDR+ avec bracketing.

Cette méthode permet de capturer cinq expositions courtes avant d'appuyer sur l'obturateur, et une seule exposition plus longue une fois le bouton appuyé.

Le HDR échelonné, quant à lui, utilise trois expositions prises en succession rapide - courte, moyenne et longue.

Ce qui est important ici, cependant, c'est que le capteur GN1 de Samsung, le capteur principal des Pixel 6 et 7, ne prend pas en charge cette fonction, mais le Samsung Isocell GN2 le fait.

Donc, nous pourrions déjà avoir une idée décente sur les spécifications de la caméra pour les Pixel de l'année prochaine.

Lorsque Samsung a lancé le GN2 Isocell, il a déclaré que le HDR échelonné apporte des détails plus riches et des couleurs plus vives que la méthode HDR du GN1.

Cette méthode est également plus rapide et plus efficace, avec une réduction de 24 % de la consommation d'énergie.

Ainsi, bien qu'il soit trop tôt pour en être sûr, il semble bien que Google pourrait utiliser ce capteur en 2023. L'avenir nous dira si cela s'avère exact.

