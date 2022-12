Meilleures idées de cadeaux de Noël et remises pour Google

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - À l'approche de Noël, la course aux cadeaux peut se transformer en une véritable course contre la montre. Heureusement, Google a apporté une solution facile avec d'excellentes offres promotionnelles pour les fêtes.

Qu'il s'agisse de remises sur le smartphone phare de Google, le Pixel 7, ou de crédits Google Store, voici les offres intéressantes disponibles autour de la période des fêtes.

Économisez 100 € sur le Pixel 7 Pro

Le Pixel 7 Pro représente la dernière évolution des smartphones de Google. Cet appareil est une continuation et une mise à niveau de la base déjà fantastique établie par les modèles Pixel 7 et 6a.

L'offre exceptionnelle permettant de s'emparer d'un Pixel 7 Pro pour 100 £ de moins que le prix normal débute le 25 décembre et dure jusqu'au 10 janvier 2023. Profitez de l'offre en utilisant ce lien.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Économisez 75 £ sur le Pixel 7

Avec des fonctionnalités exclusives et une technologie impressionnante, le Pixel 7 a tout ce dont vous avez besoin d'un smartphone et plus encore. Son design fin présente tous les avantages de l'écran OLED et cache un matériel impressionnant sous sa coque.

Vous pouvez obtenir le Pixel 7 avec une réduction de 75 £. L'offre sera valable du 25 décembre au 15 janvier 2023 et vous pouvez l'activer ici.

Économisez 100 € sur le Pixel 6a

Le Pixel 6a est la preuve que vous n'avez pas besoin de faire un énorme investissement pour obtenir un téléphone impressionnant. L'appareil est doté d'un puissant processeur Tensor et de logiciels exclusifs de Google pour une fraction du prix par rapport aux smartphones similaires. Mais il y a encore mieux.

La version précédente du smartphone le plus puissant de Google, le Pixel 6a, bénéficie d'une réduction de 100 £ pour les fêtes de fin d'année. Obtenez le Pixel 6a pour une réduction de 100 £ du 25 décembre au 5 janvier.

Économisez 10 € sur le Chromecast avec Google TV (4K)

Le Chromecast avec Google TV est un appareil de streaming léger qui a changé la façon dont des millions d'utilisateurs profitent des applications de streaming. La spectaculaire version 4K offrira une image extra croustillante, vous permettant de profiter de vos contenus préférés en totale immersion.

La version 4K de Google TV comprendra une offre de 10 £ sur le Chromecast. L'offre sera active exclusivement du 12 décembre au 6 janvier 2023. Cliquez sur ce lien pour profiter de l'offre.

Économisez 10 € sur le Chromecast avec Google TV (HD)

Avec une qualité d'image et de son exceptionnelle, le Chromecast avec Google TV HD représente une solution de streaming pour chaque foyer. L'association du Chromecast et de la Google TV est dotée de fonctionnalités avancées qui répondront à tous vos besoins en matière de streaming.

Google TV HD est également accompagné d'une réduction de 10 € sur le Chromecast. Cette offre est active à partir du 11 décembre et dure jusqu'au 4 janvier 2023. Saisissez-la ici pour profiter de cette offre limitée pour les fêtes.

Économisez 30 € sur les Pixel Buds série A

Confortables, attrayants et d'une grande qualité sonore, les Pixel Buds A-Series offrent une qualité audio inégalée dans leur gamme de prix. Ces écouteurs sont dotés d'un design épuré qui ne sacrifie en rien les fonctions essentielles. Vous profiterez d'un son de qualité supérieure pendant les appels ou en écoutant de la musique, et l'assistant Google, très pratique, ne sera qu'à une commande vocale.

Les Pixel Buds A-Series haut de gamme entrent dans la période de Noël avec 30 £ de réduction sur leur prix normal. Le prix réduit est disponible du 19 décembre au 6 janvier 2023, et vous pouvez obtenir ces buds stellaires en suivant ce lien.

Économisez 30 € sur les Pixel Buds Pro

Les Pixel Buds Pro ont le "Pro" dans leur nom pour une bonne raison. Les écouteurs et leur étui sont résistants à l'eau, l'étui étant classé IPX2 et les écouteurs IPX4. L'autonomie de la batterie est maximale, et l'expérience d'écoute est améliorée grâce à la fonction de suppression active du bruit. Bien entendu, les écouteurs s'intègrent parfaitement à Google Assistant.

En tant qu'accessoire idéal pour votre Google Pixel, les Pixel Buds Pro seront une véritable aubaine pour les fêtes de fin d'année, avec une réduction de 30 £ sur le prix de détail. L'offre est active du 19 décembre au 6 janvier 2023. N'hésitez pas à vous procurer votre Pixel Buds Pro à -30€ dès que possible.

Obtenez 100 £ de crédit Google Store pour l'achat d'un Pixel 7

Une fois que vous aurez votre nouveau Pixel 7, il sera temps de remplir votre téléphone avec du contenu de qualité. C'est là que le crédit Google Store s'avère très pratique. Vous pouvez utiliser ce crédit pour louer ou acheter des films et des livres, effectuer des achats in-app à partir de vos jeux ou apps préférés, et bien plus encore.

Si vous vous procurez un téléphone Pixel 7, pourquoi ne pas saisir l'occasion d'une incroyable offre supplémentaire ? Pour tout achat d'un Pixel 7 entre le 6 et le 24 décembre, vous pouvez obtenir une valeur de 100 £ en crédit Google Store. Activez l'offre ici.

Recevez 150 £ de crédit Google Store pour l'achat d'un Pixel 7 Pro

Une centrale électrique comme le Pixel 7 Pro ne mérite que le meilleur. C'est pourquoi vous devriez envisager de vous procurer des applications premium pour votre nouveau smartphone. Avec le crédit Google Store, cela devient beaucoup plus facile. La monnaie virtuelle de Google vous permet de payer des applications premium, ainsi que d'acheter d'autres services de qualité comme Google One.

Si vous achetez le téléphone Pixel le plus évolué à ce jour et que vous le faites entre le 6 et le 24 décembre, vous recevrez 150 £ de crédit Google Store si vous activez l'offre en cliquant sur ce lien.

Économisez 45 € sur le Nest Hub (2e génération)

Si vous souhaitez transformer votre maison en une véritable maison intelligente, le Nest Hub de Google sera le bon choix. L'appareil peut se connecter à des appareils compatibles comme les téléviseurs, les caméras et les lumières, ce qui vous permet de les contrôler à partir d'un seul endroit. Le hub est équipé de l'assistant Google intégré, ce qui signifie que votre maison commencera à répondre au son de votre voix. Bienvenue dans le futur !

La deuxième génération de Nest Hub est soldée juste à temps pour la célébration du Nouvel An. Entre le 19 décembre et le 6 janvier 2023, le hub sera disponible avec une réduction de 45 £. Pour profiter de l'offre, rendez-vous à cette adresse.

Économisez 40 € sur Google Wifi (pack de 3)

Avec Google Wifi, vous n'aurez plus jamais à vous soucier de la couverture réseau. Une fois que vous aurez positionné les trois cylindres autour de votre maison, le signal Wi-Fi sera aussi fort dans chaque coin qu'il l'est juste à côté de votre routeur. Avec ce produit, vous pouvez oublier les "zones mortes" sans fil, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez.

Si vous souhaitez vous procurer le pack 3 Google Wifi, c'est le moment idéal pour le faire. Le produit fera l'objet d'une réduction de 40 £, l'offre débutant le 19 décembre et se terminant le 6 janvier 2023. Obtenez votre connectivité sans fil pour la nouvelle année à un prix sans précédent ici.

Termes et conditions pour toutes les offres

Toutes les offres listées ici sont disponibles pour les utilisateurs âgés de 18 ans et plus avec une adresse de livraison au Royaume-Uni. Les offres sont exclusivement individuelles, ce qui signifie qu'elles ne peuvent pas être combinées avec d'autres offres. Le seul moyen de réaliser une offre est d'effectuer des achats dans la boutique Google Store du Royaume-Uni. Vous ne pouvez pas obtenir ces remises par l'intermédiaire de détaillants tiers.

De même, aucune des offres ne peut être transférée ou échangée contre des espèces ou un autre produit équivalent à la valeur en espèces. Lors de la commande, faites attention aux éventuels frais de livraison, car ils s'appliqueront à la caisse.

Célébrez les fêtes de fin d'année avec les offres étonnantes de Google.

Que vous souhaitiez rafraîchir vos gadgets ou que vous cherchiez le cadeau idéal pour un proche, les offres de Google pour les fêtes de fin d'année rendront les meilleurs appareils du géant numérique plus que disponibles. N'hésitez pas à sauter sur l'occasion et assurez-vous de ne pas manquer la fenêtre de temps - entrez dans la nouvelle année avec ce que Google a de mieux à offrir.