(Pocket-lint) - Vous êtes à la recherche d'un nouveau téléphone mais vous ne voulez pas dépenser une fortune ? Si c'est le cas, voici une offre que vous ne voudrez pas manquer !

Jusqu'au 15 janvier 2023, passez à un Pixel 6a et bénéficiez d'une remise allant jusqu'à 325 € en échangeant votre ancien téléphone.

Continuez à lire pour en savoir plus sur cette offre incroyable.

Que comprend l'offre ?

Cette offre comprend une remise de reprise pouvant atteindre 325 £ sur le Pixel 6a lorsque vous échangez votre ancien téléphone. Les économies dépendent du modèle, de l'état et de l'âge de votre ancien téléphone, mais le montant exact sera déterminé lorsque vous effectuerez votre reprise.

Le montant représentatif typique pour cette offre est de 325 £ pour un iPhone 11. Mieux encore, vous pouvez être sûr que le Pixel 6a vaut votre argent, grâce à une liste de fonctionnalités impressionnantes.

Pourquoi profiter de cette offre ?

C'est facile et pratique

Le programme de reprise de Google est facile et pratique. Tout ce que vous avez à faire est de sélectionner le type d'appareil que vous souhaitez échanger et de répondre à quelques questions sur son état. Vous obtiendrez alors une estimation de la valeur de votre appareil. Une fois que vous aurez accepté l'estimation, vous recevrez une boîte postale pour l'envoyer en toute sécurité.

C'est très rapide

Si vous recherchez une récompense rapide, le programme de reprise de Google est la solution idéale. Après avoir reçu et traité votre appareil, vous pouvez espérer recevoir un crédit en magasin ou de l'argent dans les 14 jours. Avec la plupart des autres détaillants, vous devrez attendre des mois, voire des années, pour obtenir votre récompense.

Respect de l'environnement

Lorsque vous recyclez votre ancien téléphone grâce au programme de reprise de Google, votre appareil ne finira pas dans une décharge, mais sera remis à neuf ou utilisé comme pièce de rechange par des partenaires certifiés. Ainsi, non seulement vous obtiendrez un rabais sur votre nouveau téléphone, mais vous contribuerez également à réduire les déchets électroniques.

En prime, l'utilisation du service de reprise garantit que les données stockées sur votre ancien appareil sont effacées, de sorte qu'aucune de vos informations personnelles ne reste accessible une fois qu'il quitte vos mains.

Le Pixel 6a est un appareil spécial

Voici quelques raisons pour lesquelles le Google Pixel 6a pourrait être l'appareil idéal pour vous :

Design et qualité de fabrication

Le Pixel 6a a un design et une construction élégants qui le distinguent des autres appareils de sa catégorie. Il ne pèse que 178 grammes (6,28 onces), ce qui le rend suffisamment léger pour une utilisation quotidienne confortable.

La façade de l'appareil est en Gorilla Glass 3 pour une protection maximale, tandis que le dos et le cadre sont respectivement en aluminium et en plastique. Cette combinaison garantit que votre téléphone restera à l'abri des rayures et des chutes, même dans les mains les plus maladroites.

Si l'on considère le prix, on ne peut nier que l'esthétique du design du Google Pixel 6a le fait paraître beaucoup plus cher qu'il ne l'est.

Écran

L'écran du Pixel 6a est vraiment spécial : il bénéficie de la technologie OLED avec HDR pour des couleurs vives et des contrastes nets. L'écran mesure 6,1 pouces, ce qui vous donne beaucoup de place pour regarder des films ou jouer à des jeux sans avoir à plisser les yeux.

De plus, la fonction d'affichage permanent vous permet d'accéder rapidement aux informations clés sans avoir à déverrouiller votre téléphone à chaque fois.

Plateforme

Le Pixel 6a fonctionne sous Android 12, qui peut être mis à niveau vers Android 13, de sorte que vous aurez toujours accès aux dernières technologies et mises à jour logicielles. En outre, il dispose de puces Google Tensor 5nm et d'un processeur octa-core, ce qui le rend incroyablement rapide et efficace.

Ces caractéristiques vous permettent de profiter de ses performances fluides en multitâche ou en jouant à des jeux.

Appareil photo

Grâce au double appareil photo principal de 12,2 MP et à l'unique caméra selfie de 8 MP, le Google Pixel 6a vous aide à capturer des photos époustouflantes qui feront l'envie de tous vos amis. Quel que soit le sujet - couchers de soleil, nourriture, paysages - la mise au point et la netteté de cet appareil permettent à votre galerie de photos d'être toujours de qualité professionnelle.

Et avec son obturateur rapide anti-distorsion et ses technologies d'imagerie basées sur l'IA, vous obtiendrez toujours des photos aussi vivantes et nettes que si un photographe professionnel était derrière l'objectif.

Mémoire

Le Pixel 6a offre suffisamment d'espace pour stocker toute votre vie numérique avec 128 Go de stockage interne. Et ce n'est pas tout : la technologie UFS 3.1 permet de booster les performances pour que vous puissiez accéder à vos fichiers, les enregistrer et les récupérer rapidement sans aucun décalage ni bégaiement.

Vous apprécierez les 6 Go de mémoire vive, qui vous permettront d'assurer la fluidité des opérations. Il n'est peut-être pas doté d'un emplacement pour carte mémoire, mais avec une telle capacité de stockage dès la sortie de l'emballage, il ne vous manquera pas.

Batterie

La batterie de votre téléphone est essentielle, et le Pixel 6a offre des performances supérieures dans ce domaine. La puissante batterie Li-Po 4410 mAh vous permettra de tenir toute la journée.

Lorsqu'il est temps de faire le plein, la charge filaire de 18 W de l'appareil avec la technologie de prise en charge PD3.0 vous permet de reprendre rapidement vos activités.

Une affaire à ne pas manquer

La mise à niveau de votre téléphone peut être coûteuse, mais avec cette offre, ce n'est pas nécessaire. Vous économisez de l'argent tout en bénéficiant des dernières technologies et fonctionnalités. Pourquoi ne pas saisir cette formidable opportunité d'obtenir un téléphone moderne sans vous ruiner ?

N'attendez pas plus longtemps. Profitez de cette offre exceptionnelle avant qu'elle n'expire.

