(Pocket-lint) - Google a publié une mise à jour logicielle Pixel Feature Drop de décembre pour la série Pixel 7 qui comprenait une fonctionnalité appelée Clear Calling. Voici tout ce que vous devez savoir à son sujet, y compris comment l'activer sur votre téléphone Google.

Qu'est-ce que l'appel en clair ?

Clear Calling est essentiellement une fonctionnalité de suppression du bruit pour les appels téléphoniques. Selon Google, vous devriez activer Clear Calling lorsque vous souhaitez que la voix d'un appelant soit plus facile à entendre contre les bruits de fond. Votre téléphone Pixel 7 ou Pixel 7 Pro utilisera l'IA et l'apprentissage automatique pour fournir efficacement une annulation du bruit pour les sons tels que le vent, le trafic et les personnes qui parlent. Avec Clear Calling, toutes les données sonores sont traitées sur le téléphone, mais il est dépendant d'Internet, vous devez donc disposer d'une connexion fiable pour qu'il soit efficace.

Comment activer l'appel en clair

Tout d'abord, assurez-vous que votre Pixel 7 ou Pixel 7 Pro est à jour avec la dernière mise à jour Feature Drop. (Consultez la page d'assistance de Google ici si vous avez besoin d'aide pour mettre à jour votre téléphone.) Maintenant, suivez ces étapes :

Ouvrez l'application Paramètres de votre téléphone. Appuyez sur Son et vibration > Appel clair. Activez l'option Utiliser l'appel clair.

Quels téléphones Pixel disposent de la fonction Clear Calling ?

Cette fonctionnalité n'est actuellement disponible que pour le Pixel 7 et le Pixel 7 Pro.

