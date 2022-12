Cette fuite du Google Pixel Fold contient toutes les spécifications et les rendus dont vous avez besoin.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Google devrait lancer son propre téléphone pliable l'année prochaine et une fuite nous a donné un excellent aperçu de ce que le Pixel Fold aura à offrir.

Le Pixel Fold sera le premier téléphone pliable de Google et, au dire de tous, il sera assez impressionnant. Nous avions déjà vu quelques fuites qui indiquaient un appareil mince qui est similaire à l'Oppo Find N, qui a été bien reçu. Maintenant, le fauteur @OnLeaks suggère que c'est effectivement le cas, en partageant des images d'un téléphone qui ressemble définitivement à la partie.

Parallèlement à ces images, nous avons maintenant notre meilleure idée de ce que le Pixel Fold aura à offrir en termes de spécifications. En commençant par les éléments physiques, les dimensions de 158,7 mm x 139,7 mm x 5,7 mm ont été mentionnées, la caméra arrière faisant grimper l'épaisseur à 8,3 mm. Sur le côté, on nous dit qu'il y a un bouton d'alimentation avec un scanner d'empreintes digitales intégré.

À l'avant, une fois fermé, les utilisateurs seront accueillis par un écran de couverture de 5,79 pouces avec une caméra à trou. À l'intérieur, il y aura un écran pliable de 7,69 pouces avec une caméra qui vit dans un bezel légèrement plus épais dans le coin supérieur. Tout cela est très bien pour l'instant.

Autour de l'arrière, la fuite indique qu'il y aura trois caméras et un flash LED, tandis que la recharge USB-C sera disponible via le port sur le bord inférieur de l'appareil. En termes d'options de couleur, le noir et l'argent seront les deux seuls disponibles.

À l'intérieur, une puce Google Tensor G2 sera rejointe par 12 Go de RAM et le tout fonctionnera sous Android 13, vraisemblablement. Le prix et la disponibilité sont difficiles à déterminer, mais 1 799 $ et mai 2023 sont ce que la fuite indique pour le moment.

Tout cela semble assez prometteur et nous pouvons sans aucun doute nous attendre à d'autres fuites d'ici à ce que cette chose arrive sur le marché. Mais à l'heure où nous sommes assis ici, nous pouvons dire sans risque que notre intérêt est piqué, c'est le moins que l'on puisse dire.

