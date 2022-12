Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Google a déployé aujourd'hui une flopée de nouvelles fonctionnalités pour les téléphones Pixel et la Pixel Watch, y compris l'accès VPN gratuit, le suivi du sommeil, et plus encore, et la plupart d'entre elles sont gratuites.

Google ajoute souvent de nouvelles fonctionnalités à ses appareils via des mises à jour logicielles et cette dernière série de versions comprend des améliorations sur tous les derniers appareils Pixel de Google, y compris la Pixel Watch.

En commençant par la montre, Google a apporté Fitbit Sleep Profile à la Pixel Watch. La société affirme que les gens seront en mesure d'en apprendre davantage sur leur sommeil grâce à la façon dont la fonctionnalité Fitbit Premium examine 10 aspects différents, y compris la durée, la perturbation et plus encore. Une fois les calculs effectués, vos habitudes de sommeil seront représentées comme l'un des six animaux du sommeil. Les utilisateurs doivent porter leur Pixel Watch au moins 14 nuits par mois pour s'assurer d'obtenir un rapport spécial le premier jour de chaque mois, également.

En ce qui concerne les téléphones Pixel, les Pixel 7 et 7 Pro récemment sortis incluent maintenant VPN by Google One sans frais supplémentaires, ce qui est toujours bien. Le VPN peut être utilisé pour s'assurer que vos données restent en sécurité lorsque vous utilisez des systèmes Wi-Fi publics dans les cafés et les aéroports, par exemple.

Parmi les autres améliorations apportées à la sécurité, citons la nouvelle section unifiée des paramètres de sécurité et de confidentialité, qui regroupe en un seul endroit "les paramètres de sécurité et de confidentialité, les niveaux de risque et d'autres informations", ce qui facilite la mise à jour des informations et garantit la sécurité de vos données.

Mais attendez, il y a plus. Clear Calling pour Pixel 7 et Pixel 7 Pro améliore la voix de votre interlocuteur et réduit son bruit de fond pour les moments où entendre ce qu'il dit est plus difficile que cela ne devrait l'être. L'application Pixel Recorder transcrira également désormais ce qui est dit et étiquettera chaque locuteur au fur et à mesure, également.

Pour conclure, Google a également ajouté de nouvelles façons de personnaliser les téléphones Pixel et la Pixel Watch, notamment de nouveaux fonds d'écran.

Ces changements sont nombreux et vous pouvez en apprendre davantage sur ce que Google a partagé aujourd'hui dans un article de blog dédié. Il y a plus à avoir si vous creusez assez profondément, y compris le support des clés de voiture numériques et des améliorations à Live Translate.

Écrit par Oliver Haslam.