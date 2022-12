Comment faire une capture d'écran sur un smartphone Android ?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Il existe plusieurs façons de faire une capture d'écran sur un téléphone Android, selon le modèle que vous possédez.

Il est généralement très simple de faire une capture d'écran avec votre smartphone, à moins que vous n'utilisiez une application qui l'empêche spécifiquement, comme une application bancaire ou une application contenant du matériel protégé par le droit d'auteur, comme Netflix.

Vous pouvez généralement faire des captures d'écran en appuyant sur quelques boutons, en faisant des gestes simples sur l'écran ou en utilisant votre voix. Nous avons rassemblé quelques-unes des façons de le faire.

Capture d'écran avec une combinaison de boutons

Sur la majorité des smartphones Android, vous pouvez rapidement et facilement faire une capture d'écran en appuyant sur quelques boutons. Cela fonctionne également sur la plupart des téléphones, c'est donc très simple.

Déverrouillez votre téléphone et ouvrez ce que vous voulez capturer.

Appuyez simultanément sur le bouton d'alimentation et le bouton de réduction du volume.

Vous devriez alors entendre un son et voir une notification indiquant qu'une capture d'écran a été réalisée.

En général, une fenêtre contextuelle apparaît en bas de l'écran lorsque vous avez effectué une capture d'écran de cette manière. Vous avez alors la possibilité de modifier l'image directement, de cliquer pour la partager ou de la recadrer et de l'enregistrer.

Sivous trouvez que cette combinaison de boutons ne fonctionne pas, il se peut qu'une combinaison légèrement différente fonctionne sur votre téléphone :

Sur les anciens téléphones Samsung, appuyez simultanément sur les boutons Marche/Arrêt et Accueil pour faire une capture d'écran.

Essayez de faire glisser le curseur vers le bas depuis le haut de votre téléphone, vous verrez peut-être un bouton de capture d'écran dans la zone de notification.

Comment faire une capture d'écran plus longue sur Android

Parfois, lorsque vous prenez une capture d'écran, vous pouvez vouloir en faire une plus longue afin de capturer une plus grande partie de l'écran que celle qui est visible sans défilement.

Si vous suivez les étapes ci-dessus pour effectuer une capture d'écran et que vous voyez la notification indiquant qu'une capture a été effectuée, vous verrez également un bouton indiquant "capturer plus".

Cliquez sur ce bouton et vous obtiendrez une capture d'écran plus longue de la page ou de l'application que vous regardez. Cela vous évite de faire plusieurs captures d'écran et vous permet d'envoyer ou d'enregistrer un seul fichier, quel que soit l'usage que vous en faites.

Comment faire une capture d'écran avec votre voix

Il est également possible de faire une capture d'écran avec votre voix en utilisant Google Assistant.

L'assistant Google est un dispositif pratique pour faire toutes sortes de choses, même des tâches de base comme la capture d'écran. Donc, si vous aimez diriger votre appareil avec votre voix, c'est l'occasion parfaite pour ce genre de choses.

Pour ce faire :

Activez l'assistant Google

Dites "Hé Google, fais une capture d'écran".

Attendez la notification indiquant que la capture d'écran a eu lieu.

Utilisez la motivation pour partager, modifier ou recadrer la capture d'écran selon vos besoins.

Notez que vous aurez besoin que Google Assistant soit prêt à accepter les commandes vocales. Donc, si cela ne fonctionne pas, assurez-vous de suivre ces étapes.

Faites une capture d'écran d'un geste

Certains téléphones vous permettent de prendre des captures d'écran avec des gestes ou des actions.

La meilleure façon de savoir si cela est possible est de vous rendre dans vos paramètres :

Allez dans les paramètres de votre téléphone

Recherchez les gestes

Sous les contrôles des gestes, recherchez les captures d'écran

Activez celles qui sont possibles

Sur les smartphones Samsung, vous verrez peut-être l'option permettant d'utiliser un geste de balayage de la paume de la main pour capturer une capture d'écran. Faites glisser votre main sur l'écran et vous obtiendrez une capture d'écran.

Sur certains téléphones Huawei, vous trouverez l'option de frapper sur votre écran à la place :

Allez dans les paramètres système

Vérifiez les fonctions d'accessibilité

Cliquez sur Raccourcis et gestes

Cliquez sur prendre une capture d'écran et activez les captures d'écran en frappant l'écran.

Vous pouvez alors faire une capture d'écran en tapant doucement deux fois sur l'écran de votre téléphone.

Comment faire une capture d'écran sur un téléphone Google Pixel ?

Il existe plusieurs façons de faire une capture d'écran sur votre smartphone Google Pixel. Outre les combinaisons de boutons standard et Google Assistant, vous pouvez également le faire à partir de l'écran des applications récentes.

Lorsque l'application que vous souhaitez capturer est ouverte, faites glisser l'écran vers le haut depuis le bas de l'écran.

Lorsque la page des applications récentes est visible, recherchez le bouton de capture d'écran sous l'application concernée.

Appuyez sur ce bouton de capture d'écran pour capturer l'image

Modifiez ou partagez votre capture d'écran si nécessaire.

Comment faire une capture d'écran sur les téléphones Xiaomi et Poco ?

Il existe d'autres commandes gestuelles que vous pouvez utiliser sur des appareils comme les smartphones Xiaomi et Poco qui fonctionnent avec le logiciel MIUI. En standard, cela inclut un simple geste à trois doigts qui permettra de capturer facilement une capture d'écran. Faites glisser vos trois doigts vers le bas depuis le haut de l'écran en même temps pour capturer une image.

Si cela ne fonctionne pas, vous devrez peut-être vérifier dans les paramètres pour vous assurer qu'elle est activée :

Allez dans les paramètres système de votre téléphone.

Trouvez et accédez aux paramètres supplémentaires

Appuyez sur les raccourcis des boutons

Sélectionnez "Prendre une capture d'écran" et modifiez les paramètres.

À partir de là, vous pouvez modifier les gestes pour cette action afin d'inclure des choses simples comme appuyer et maintenir enfoncés les boutons Accueil, Menu ou Retour de votre téléphone.

Comment faire une capture d'écran sur un téléphone OnePlus ?

Comme certains des autres téléphones de cette liste, il est possible de faire une capture d'écran sur un téléphone OnePlus avec un geste également.

Pour ce faire, faites glisser le haut de l'écran vers le bas avec trois doigts en même temps. Vous devriez alors voir la même notification de capture d'écran que d'habitude. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez vérifier les paramètres :

Allez dans les paramètres de votre téléphone

Appuyez sur les boutons et les gestes

Cliquez sur Gestes rapides

Réglez les paramètres pour activer la capture d'écran gestuelle.

Écrit par Adrian Willings.