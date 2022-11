Le Pixel 7a a l'air plutôt net, mais aussi tout comme le Pixel 6a.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Google devrait annoncer son prochain téléphone Pixel de série A l'année prochaine, peut-être lors de la conférence des développeurs Google I/O 2023 au printemps prochain. Bien que cela semble être une éternité, vous n'aurez pas à attendre si longtemps pour voir à quoi le soi-disant Pixel 7a pourrait ressembler lorsqu'il fera ses débuts.

En fait, des rendus du téléphone ont déjà fuité en ligne.

Sur Smartprix, Steve Hemmerstoffer d'OnLeaks a révélé le Pixel 7a. Si ses rendus sont vrais, alors le téléphone ressemblera beaucoup à son prédécesseur et aux téléphones phares actuels de Google. Ses dimensions sont même pratiquement identiques à celles du Pixel 6a, ce dernier présentant une épaisseur de 10,1 mm (au niveau du boîtier de la caméra). Autres caractéristiques que nous avons repérées : des biseaux minces avec un menton inférieur légèrement plus large et une découpe centrale de l'écran pour la caméra selfie.

Il sera également doté d'un plateau SIM sur son côté gauche, ce qui signifie qu'il n'y aura pas d'eSIM. Il n'y a pas non plus de prise casque ou de port analogique.

Malgré tout, le téléphone a l'air audacieux, avec ses coins carrés arrondis, son design fin comme un rasoir et sa découpe en trou d'épingle. Les couleurs blanche et argentée lui vont également bien.

Voici le Pixel 6a en comparaison :

Selon Smartprix, le Pixel 7a sera probablement doté d'un écran Samsung 90Hz et d'un capteur de caméra principale Sony amélioré. Il pourrait même être doté de la recharge sans fil - le premier téléphone Pixel A à le faire. À part cela, les détails étaient minces. Aucune information sur les caméras, le matériel à l'intérieur, ou le prix. Mais nous n'en sommes encore qu'aux premiers jours, Google ayant au moins six mois pour dévoiler cet appareil.

Il y a donc beaucoup de temps pour que la rumeur crache d'autres fuites pour nous faire saliver pendant que nous attendons.

Écrit par Maggie Tillman.