Les téléphones Pixel reçoivent enfin des commandes de minuterie Nest Hub.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Votre téléphone Pixel devrait être en mesure de contrôler les minuteries de votre Nest Hub le plus tôt possible, Google testant un widget At a Glance mis à jour.

Le contrôle des minuteries des Nest Hub n'a pas toujours été aussi facile qu'il le devrait, mais certaines personnes commencent à voir un widget At a Glance mis à jour sur leurs téléphones Pixel, complet avec des options de contrôle pour les minuteries des Nest Hubs. Google semble tester le changement avec un petit nombre de personnes, donc vous pourriez ne pas le voir tout de suite.

Il est rapporté que le widget nouvellement mis à jour a une option supplémentaire pour activer "Cross Device Timer". Lorsqu'elle est activée, cette fonction affiche une notification lorsqu'un minuteur se termine, tout en donnant à l'utilisateur la possibilité de le prolonger d'une minute. Cependant, il a également été signalé que cela ne fonctionne qu'avec les minuteurs, et non avec les alarmes. Cela fonctionnera donc la prochaine fois que vous aurez besoin de chronométrer vos pâtes, mais cela ne sera d'aucune utilité pour l'alarme de réveil que vous avez oublié d'annuler.

Il n'y a aucune indication de la date à laquelle ce changement sera mis en œuvre pour tout le monde, mais un informateur a déclaré à 9to5Google qu'il avait reçu un sondage Google Opinion Rewards après que le statut du minuteur soit apparu pour la première fois. Cela suggère que Google teste activement cette fonctionnalité et veut savoir comment les gens l'utilisent. Espérons que cela signifie que nous pouvons nous attendre à quelque chose de plus officiel bientôt.

Écrit par Oliver Haslam.