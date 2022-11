Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - La Backbone One est une petite manette vraiment impressionnante, et au cours de l'année dernière, elle a été l'une des favorites pour les jeux sur iPhone - mais uniquement sur iPhone.

Aujourd'hui, Backbone a enfin annoncé le lancement d'une nouvelle version de la Backbone One pour les téléphones Android, ce qui représente une part importante du marché.

Il s'agit de la même manette que celle de l'iPhone, avec un dos flexible qui s'adapte à toutes les tailles de téléphone.

À l'avant, vous disposez de sticks analogiques et de boutons faciaux vraiment décents, ainsi que d'un bouton de capture d'écran et d'un bouton Backbone pour ouvrir son hub de jeu dédié, qui fonctionne plutôt bien.

Offres pour l'iPhone 13 d'Apple : Découvrez où vous pouvez trouver les meilleures offres sur les derniers smartphones. Par Conor Allison · 16 Juin 2022 Trouvez un prix bas sur l'Apple iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro ou iPhone 13 Pro Max.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

La principale différence, en fait, c'est que le connecteur est maintenant un port USB-C pour lui permettre de fonctionner avec le vaste monde des téléphones Android.

Étant donné que Backbone inclut toujours un petit connecteur supplémentaire pour que la manette s'adapte aux iPhones les plus récents, il sera intéressant de voir à quel point la connectivité s'avère être large sur Android, qui a évidemment un éventail massivement plus grand de tailles et de formes de téléphones à offrir.

Pour ceux qui cherchent à jouer sur leur Android, c'est une excellente nouvelle option qui vient s'ajouter au marché extrêmement compétitif des manettes de jeu.

Écrit par Max Freeman-Mills.