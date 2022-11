C'est le Pixel Fold de Google ... probablement

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Les rumeurs selon lesquelles Google travaille sur un appareil Pixel Fold existent depuis longtemps, mais une série de rendus montre "à 100%" à quoi il ressemblera.

Google pourrait avoir seulement sorti le Pixel 7 et le Pixel 7 Pro, mais une nouvelle fuite prétend montrer à quoi ressemblera le premier téléphone pliable de l'entreprise. Et ce qu'il coûtera.

Spoiler - il va coûter très cher.

Tout d'abord, l'image en haut de ce post prétend montrer à quoi ressemblera le Pixel pliable avec deux couleurs disponibles ; Chalk et Obsidian. Le leaker Jon Prosser affirme avoir vu des photos de l'appareil, avec des rendus créés pour aider à protéger sa source. Il a également partagé une vidéo montrant l'appareil. On nous dit également que Prosser est sûr à "100%" de cette fuite, ce qui suggère qu'il en sait beaucoup plus qu'il ne le dit.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

On nous dit également que cette chose est grande et extrêmement lourde, avec une construction entièrement en verre et en métal.

Quant à savoir quand cette chose sera mise en vente et pour combien, assurez-vous d'être assis. Prosser dit que le Pixel Fold sera mis en vente en mai 2023 avec un prix de départ de 1 799 dollars. Cela représente environ 1 530 £ et 1 740 € aux taux de change actuels.

C'est beaucoup d'argent, mais cela ressemble effectivement à beaucoup de téléphone. Prosser n'a pas donné de détails sur les spécifications internes au-delà d'un appareil photo selfie de 9,5 mégapixels, et nous ne savons pas quelle est la taille de ces écrans. Mais nous en savons déjà assez pour nous mettre en appétit.

Recevez gratuitement les Pixel Buds série A pour toute commande de Pixel 6a. Par Pocket-lint International Promotion · 21 Juillet 2022 Pour une durée limitée, Google vous offre gratuitement les Pixel Buds série A avec votre Pixel 6a.

Le mois de mai semble si loin tout à coup.

Écrit par Oliver Haslam.