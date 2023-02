Le Pixel 7a de Google pourrait être encore un peu loin d'être annoncé, mais cela n'arrêtera pas les fuites, avec la caméra et d'autres détails partagés.

Alors que Google n'a que récemment sorti son flagship Pixel 7 Pro et son Pixel 7 de milieu de gamme, il y a encore de la place dans la gamme pour quelque chose de plus abordable. Ce téléphone est susceptible d'être le Pixel 7a, mais alors que nous ne nous attendons pas à ce qu'il soit officiel avant quelques mois, les fuites commencent déjà.

La dernière en date provient du fauteur de trouble Kuba Wojciechowski, avec une série de messages sur Twitter révélant toutes sortes de détails. À commencer par l'appareil photo.

Comme le souligne Wojciechowski, nous sommes maintenant assez sûrs que le produit Pixel Lynx (L10) qui a fait l'objet de fuites ici et là n'est pas le Pixel 7 Ultra comme on l'avait d'abord pensé. En fait, il semble maintenant que Lynx est en fait le Pixel 7a, avec Wojciechowski pointant du doigt les pilotes de caméra de l'appareil et une configuration qui est appelée "Pixel 22 milieu de gamme" par rapport au "Pixel 22 Premium" sur le Pixel 7/Pro de Google. Cela exclut évidemment quelque chose assis au sommet du Pixel 7 Pro dans la gamme et met le Pixel 7a en jeu.

Wojciechowski poursuit en disant que la configuration de la caméra précédemment divulguée pour Lynx a maintenant changé, avec l'objectif GN1 retiré. Maintenant, le téléphone non annoncé de Google a un système de caméra référencé comme "l10_wide" (IMX787) et "l10_UW" (IMX712) sans téléobjectif dédié. Pour ceux qui suivent un foyer, l'IMX787 est une mise à niveau notable pour la caméra principale - le Pixel 6a utilisait l'IMX363.

Au-delà de cela, Wojciechowski souligne également le support de la recharge sans fil, tandis que l'amélioration la plus notable pourrait être l'écran.

Citant des sources qu'il ne confirmera pas, Wojciechowski dit que le Pixel 7a utilisera un écran 1080p de Samsung, avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Ce serait une autre mise à niveau digne de ce nom par rapport au Pixel 6a de l'année dernière.

Tout cela est prometteur pour tous ceux qui attendent un nouveau Pixel à petit prix avant d'investir leur argent dans une mise à niveau. Nous ne savons toujours pas exactement quand cette chose sera rendue officielle, mais le Pixel 6a a été annoncé en mai 2022, donc cela pourrait être une fenêtre à attendre l'année prochaine.