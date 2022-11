Les fuites du Pixel 8 ont commencé, y compris les noms de code et les spécifications.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Les téléphones Pixel 7 de Google sont encore frais mais les premières fuites de Pixel 8 ont déjà commencé et elles ont des noms de code mignons.

Les derniers téléphones de Google commencent à peine à réchauffer les mains des acheteurs, mais si les Pixel 7 et Pixel 7 Pro font parler d'eux, certains se projettent déjà en 2023. Google fera sûrement de même, avec un nouveau rapport suggérant que la société travaille dur sur le Pixel 8 et le Pixel 8 Pro.

Si un rapport de WinFuture est correct, les deux téléphones portent respectivement les noms de code "Shiba" et "Huskey". Les modèles de l'année dernière étaient "Cheetah" (Pixel 7) et "Panther" (Pixel 7 Pro) au cas où vous vous poseriez la question. Nous savons que vous vous posiez la question.

Pour en revenir à ce rapport de WinFuture, on nous dit que les nouveaux combinés fonctionneront sous Android 14 qui a son propre nom de code " Upside Down Cake ". En outre, il y a une nouvelle puce appelée "Zuma" qui sera vraisemblablement la nouvelle puce Tensor qui alimentera les téléphones de Google. Et puis nous avons une affirmation selon laquelle le Pixel 8 obtiendra un écran de 2268 x 1080 et le Pixel 8 Pro passant à une pièce de 2822 x 1344. C'est étrange compte tenu de l'écran 1440p utilisé dans l'actuel Pixel 7 Pro, mais nous devrons attendre plus d'informations pour être sûrs de ce qui se passe là.

Nous sommes vraiment dans les premiers coups des rumeurs sur le Pixel 8, donc nous pouvons nous attendre à plus de clarification sur ces spécifications et beaucoup d'autres dans les mois à venir. Nous sommes encore loin de Google annonçant quoi que ce soit officiellement, mais vous savez comment ces fuites ont tendance à venir. Surtout celles concernant les téléphones Pixel.

Écrit par Oliver Haslam.