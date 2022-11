Brancher un téléphone Pixel le transforme instantanément en chargeur sans fil.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Vous saviez probablement déjà que votre téléphone Pixel peut être utilisé comme un chargeur sans fil, mais saviez-vous qu'il l'active à chaque fois que vous le branchez ?

Il s'avère que c'est le cas, et bien que Google ait fait un bon travail pour garder ce fait discret, les gens commencent à le remarquer.

Pouvoir recharger sans fil des objets comme des écouteurs et même d'autres téléphones entiers à partir d'un téléphone Pixel n'est pas nouveau, et cela est pris en charge depuis un certain temps maintenant. Mais ce que beaucoup de gens n'ont pas réalisé jusqu'à très récemment, c'est que le simple fait de brancher le Pixel est suffisant pour activer cette fonction de charge sans fil, instantanément.

Bien sûr, vous pouvez activer la fonction manuellement si vous le souhaitez vraiment, mais ce n'est pas nécessaire. Branchez votre Pixel sur un câble USB-C et le tour est joué.

Le seul moment où cela pourrait ne pas se produire est lorsque votre batterie est inférieure à 20 pour cent. Mais ne vous inquiétez pas, dès que ce pourcentage est atteint, la charge sans fil se déclenche immédiatement et tout va bien dans le monde. Il s'agit d'une fonctionnalité assez intéressante, même si elle ne sera peut-être pas utilisée très souvent. Mais au moins, vous savez maintenant tout à son sujet, n'est-ce pas ?

Il y a un fil de discussion Reddit de plus en plus important de personnes qui découvrent également cette fonctionnalité particulière, alors ne vous inquiétez pas - nous ne sommes pas les seuls à avoir appris quelque chose de nouveau aujourd'hui !

Écrit par Oliver Haslam. Édité par Chris Hall.