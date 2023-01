Les nouveaux Google Pixel 7 et Pixel 7 Pro sont deux des smartphones les plus attendus de l'année. Si vous faites partie des nombreuses personnes qui cherchent à passer à l'un de ces modèles, c'est le moment idéal !

Grâce au programme de reprise en cours du Google Store, vous pouvez obtenir jusqu'à 300 £ de réduction sur votre achat lorsque vous échangez votre ancien téléphone.

Poursuivez votre lecture pour en savoir plus sur le programme et sur la façon de profiter au maximum de cette offre spéciale.

Qu'est-ce que le programme de reprise de la boutique Google ?

Le programme de reprise Google Store vous permet d'échanger votre ancien téléphone contre un Pixel 7 ou Pixel 7 Pro flambant neuf. Vous obtiendrez un remboursement de la valeur de votre ancien téléphone, qui vous sera envoyé dès que votre ancien appareil sera traité.

Le programme se déroule jusqu'au 31 octobre.

Pour commencer, rendez-vous sur le Google Store britannique en ligne, ajoutez votre nouveau Pixel 7 ou Pixel 7 Pro à votre panier, puis sélectionnez l'option "Échanger un appareil éligible" pendant le paiement. Ensuite, vous serez invité à saisir quelques informations de base sur votre ancien appareil, comme la marque, le modèle et l'état.

Une fois ces informations saisies, Google vous fournira un devis estimatif pour la reprise de votre appareil. N'oubliez pas qu'il s'agit uniquement d'une estimation. La valeur finale de la reprise sera déterminée après que Google aura reçu et évalué votre appareil.

Si vous êtes satisfait de la citation estimée, vous pouvez compléter votre achat. Votre nouveau Pixel 7 ou Pixel 7 Pro vous sera alors expédié. Dans le même temps, Google, via un partenaire de reprise, vous enverra un kit de reprise avec une étiquette prépayée.

Vous avez 30 jours pour leur envoyer votre ancien appareil. Une fois que Google l'aura reçu et évalué, il appliquera la remise correspondante et effectuera un remboursement sur votre moyen de paiement.

Il y a quelques points à garder à l'esprit lorsque vous profitez de cette offre.

Tout d'abord, seuls certains appareils sont éligibles. Actuellement, cela inclut les téléphones d'Apple, Samsung, Huawei, LG et Google. Deuxièmement, seuls les appareils en bon état de marche et ne présentant aucun dommage esthétique majeur seront acceptés.

Enfin, il est important de noter que toutes les données personnelles seront effacées de votre ancien appareil avant qu'il ne soit échangé. S'il y a quelque chose sur votre appareil que vous souhaitez conserver, assurez-vous de le sauvegarder avant de l'envoyer.

Pourquoi le Pixel 7 ou le Pixel 7 Pro ?

Votre vieux téléphone a peut-être commencé à montrer son âge. Peut-être n'est-il pas assez performant pour vos besoins. Ou bien la batterie ne dure plus aussi longtemps qu'avant, le processeur est lent et l'appareil photo est terne.Si l'une de ces situations s'applique à vous, échangez votre téléphone contre un Google Pixel 7 ou 7 Pro.

Voyons les caractéristiques marquantes de ces deux appareils.

Appareil photo

L'une des premières choses que vous remarquerez sur les deux modèles, ce sont les caméras. Ces téléphones ont certains des meilleurs appareils photo du marché et sont parfaits pour prendre des photos et des vidéos de haute qualité.

Avec une caméra arrière de 50 mégapixels et une caméra frontale de 10,8 mégapixels, le Pixel 7 est capable de capturer des détails étonnants. Les caméras avant et arrière du Google Pixel 7 Pro ont des mégapixels similaires, mais vous pouvez profiter d'un objectif ultra-large avancé qui couvre 125,8 degrés contre 114 degrés pour le Pixel 7.

Peu importe ce que vous essayez de capturer, les Google Pixel 7 et Pixel 7 Pro vous aideront à créer de magnifiques images.

Spécifications

La nouvelle puce Tensor G2 de Google est conçue pour l'apprentissage automatique et la photographie computationnelle de nouvelle génération. Les Pixel 7 et Pixel 7 Pro sont les premiers téléphones alimentés par cette puce, ce qui se traduit par des fonctionnalités impressionnantes.

Avec Tensor G2, ces téléphones peuvent identifier automatiquement les objets dans les photos et ajuster les paramètres de l'appareil photo en conséquence. Cela signifie que vous obtiendrez toujours le cliché parfait, que vous preniez la photo d'une fleur ou d'un paysage.

Les Google Pixel 7 et 7 Pro offrent tous deux des quantités impressionnantes de mémoire vive. Le Pixel 7 standard est livré avec 8 Go, tandis que le 7 Pro fait monter la note à 12 Go. Cela rend les appareils bien adaptés aux tâches exigeantes telles que le jeu et l'édition vidéo. Le Pixel 7 standard est livré avec 128 Go de stockage. Le Pixel 7 Pro porte cette capacité à 512 Go.

Associés à des processeurs puissants et à des écrans haute résolution, ces appareils offrent une expérience multimédia immersive qui vous laissera sur votre faim.

Design

Les nouveaux téléphones Pixel 7 et Pixel 7 Pro de Google ne se contentent pas d'offrir des performances haut de gamme, ils se déclinent également en plusieurs couleurs agréables à l'œil : Obsidian et Snow. Mais alors que le Pixel 7 arbore une teinte citronnelle éclatante, le Pixel 7 Pro opte pour une couleur noisette.

En plus de leur large gamme de couleurs, les Pixel 7 et 7 Pro ont également des coins arrondis et élégants ainsi qu'une barre en aluminium qui traverse les caméras à l'arrière. Cette barre n'a pas seulement un attrait visuel, elle permet également d'améliorer la prise en main et d'éviter que les empreintes digitales ne maculent les objectifs.

L'effet global est un téléphone qui semble sophistiqué et cher, même s'il est relativement abordable.

Il n'y a pas mieux

Le programme de reprise du Google Store est un excellent moyen d'économiser de l'argent sur l'achat de votre nouveau Pixel 7. Si vous avez un appareil éligible que vous souhaitez mettre à niveau, c'est le moment idéal pour profiter de cette offre spéciale.

N'oubliez pas que cette offre n'est disponible que pour une durée limitée, alors n'attendez pas trop longtemps pour passer au dernier et meilleur appareil de Google.

Conditions générales : Vous devez être âgé de 18 ans ou plus pour participer au programme de reprise et fournir une adresse de livraison au Royaume-Uni. L'offre de reprise n'est pas cumulable avec d'autres offres, sauf indication contraire. L'achat doit être effectué sur le site Web de Google Store UK. En outre, l'offre n'est pas transférable et n'est pas valable en espèces ou en équivalent d'espèces, et des frais de livraison peuvent s'appliquer à la caisse. Enfin, le programme de reprise est nul là où la loi l'interdit.