Le meilleur téléphone de Google ne fonctionne pas avec les meilleurs écouteurs d'Apple

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Si vous vous battez pour que vos AirPods Pro 2 fonctionnent correctement avec votre téléphone Pixel, vous n'êtes pas seul. Et bien qu'il existe une solution de contournement, elle n'est pas géniale.

Les derniers AirPods Pro 2 d'Apple font partie des meilleurs écouteurs du moment et ils devraient fonctionner parfaitement avec les téléphones Android, y compris ceux de Google. Mais certaines personnes ont constaté que ce n'est pas le cas. Du moins, pas correctement.

Un nombre croissant de personnes rapportent que l'écoute à travers les AirPods Pro 2, connectés aux derniers téléphones Pixel 7, est un désordre exaspérant. Ils disent qu'ils peuvent écouter pendant environ 90 secondes avant que la lecture se détraque et s'arrête. Ils peuvent alors déconnecter et reconnecter leurs oreillettes et recommencer le processus. Mais seulement pendant 90 secondes. Rincer, répéter.

Ce n'est pas seulement le dernier matériel Pixel 7, non plus. Les rapports de problèmes similaires couvrent également la gamme Pixel 6, ce qui suggère que c'est un problème plus large que le dernier et meilleur matériel de Google.

Il y a, cependant, une solution de contournement. Les gens peuvent se rendre dans la partie Options du développeur de l'application Paramètres et activer l'option "Désactiver le déchargement matériel Bluetooth A2DP". Les connexions devraient alors être à nouveau solides comme un roc. Mais il y a un problème : si l'on fait cela, la qualité audio en pâtit grandement, ce qui va à l'encontre de l'intérêt d'utiliser les meilleurs écouteurs sans fil d'Apple.

La véritable solution est celle que Google ou Apple devront appliquer, et personne ne sait vraiment sur laquelle des deux nous comptons. Si c'est Apple, et qu'une mise à jour logicielle est nécessaire, les gens pourraient être confrontés à un problème. Les AirPods Pro 2 ont besoin d'un autre appareil Apple pour gérer la mise à jour et non, nous ne plaisantons pas.

Écrit par Oliver Haslam.