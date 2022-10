Google s'en prend à Apple au sujet de RCS et annonce des améliorations pour Messages.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Google a partagé aujourd'hui 10 raisons pour lesquelles il pense que les gens devraient aimer utiliser l'application Messages sur leurs appareils Android, y compris une allusion à Apple.

Le dernier désaccord entre Google et Apple porte sur l'utilisation de RCS, une norme de messagerie relativement nouvelle qui s'appuie sur le SMS et le rend moins nul. RCS permet d'utiliser des médias en plus haute résolution et bien plus encore, mais Apple ne le prend pas en charge. L'iMessage de la société gère déjà tout cela, mais lorsqu'il s'agit de parler aux bulles vertes, tout tourne autour du SMS. Et Google déteste ça. Cela fait un moment qu'il harcèle Apple pour qu'il ajoute le support RCS aux iPhones.

Mais Google n'est pas resté inactif en attendant qu'Apple prenne le train en marche du RCS. Aujourd'hui, la société a partagé une liste de 10 raisons pour lesquelles elle pense que les gens devraient apprécier l'utilisation de l'application Messages sur Android, avec quelques avantages de RCS.

Vous pouvez consulter l'intégralité des dix raisons dans le billet de blog de Google, mais certaines sont plus remarquables que d'autres. Par exemple, alors que Google a déjà commencé à permettre aux appareils Android de recevoir des réactions aux emoji des utilisateurs d'iPhone, la société fait maintenant en sorte que cela fonctionne dans les deux sens - les utilisateurs d'Android peuvent maintenant réagir aux SMS d'iPhone, aussi. Google affirme que RCS est l'objectif final, mais qu'il "fait ce qu'il peut pour aider les utilisateurs d'Android à avoir un moyen de réagir de manière cohérente aux messages". Un point pour Google.

Parmi les autres améliorations, citons la possibilité de regarder des vidéos YouTube dans Messages, un système d'étoiles pour retrouver les messages importants plus tard, et une fonction permettant de créer des rappels et des entrées de calendrier directement dans l'application Messages. Google indique que les personnes voyageant sur United Airlines seront également en mesure d'utiliser le WiFi United pour envoyer et recevoir des messages RCS dans l'air, aussi.

