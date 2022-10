Google Pixel 7 vs Pixel 6a : Lequel devriez-vous acheter ?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Lorsque le Google Pixel 6a est sorti pour la première fois, nous avons eu envie de voir à quel point il était différent du Pixel 6, plus cher mais plus ancien. Nous avons découvert qu'il n'y avait pas vraiment une énorme différence dans les performances.

Maintenant que le Pixel 7 est sorti - et a remplacé le Pixel 6 - là encore, notre curiosité a pris le dessus. Le nouveau Pixel 7 accélère-t-il suffisamment les choses pour que vous dépensiez l'argent supplémentaire, ou devriez-vous économiser de l'argent et prendre le modèle moins cher ? Dans ce guide, nous expliquons toutes les différences clés, après avoir passé un temps considérable à tester les deux téléphones.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

squirrel_widget_12856087

Design

Pixel 7 : 155,6 x 73,2 x 8,7 mm - 197g

Pixel 6a : 152,2 x 71,8 x 8,9 mm - 178g

Pixel 7 : Gorilla Glass Victus à l'avant et à l'arrière - Cadre en aluminium

Pixel 6a : Façade Gorilla Glass 3, dos en plastique - Cadre en aluminium

Pixel 7 : IP68 résistant à l'eau et à la poussière

Pixel 6a : IP67 résistant à l'eau et à la poussière

Il y a quelques éléments à noter du côté de la conception qui peuvent faire la différence dans l'expérience d'utilisation de ces deux téléphones. Et il y a des points positifs et négatifs dans les deux cas.

Ils ont tous deux l'air d'appartenir à la même famille. Ils ont ce même look carré avec des coins minimalement arrondis qui leur donnent une forme presque parfaitement rectangulaire. En faveur du Pixel 6a, il y a le fait qu'il est plus étroit, plus court et plus léger, et cela fait une différence. Il a une sensation plus compacte, ce qui le rend un tout petit peu plus facile à tenir à une seule main.

On ne peut cependant pas nier que la construction et les matériaux du Pixel 7 sont plus solides et plus robustes. Le cadre semble beaucoup plus rigide, sans doute aidé par la solide barre de caméra en aluminium qui court le long de l'arrière. Avec cela - plus le fait qu'il est recouvert de Gorilla Glass Victus - il devrait être en mesure de prendre plus de coups que le Pixel 6a avec son dos en plastique.

Pourtant, à un niveau objectif, les deux sont résistants à l'eau et à la poussière à des niveaux élevés. IP68 sur le Pixel 7 et IP67 sur le Pixel 6a, et cela signifie qu'ils s'en sortiront tous deux très bien avec les types habituels de contact accidentel avec l'eau qui s'abattent parfois sur les téléphones.

Il y a quelques autres points mineurs. La première est le cadre autour de l'écran. Le cadre plus fin du Pixel 7 donne davantage l'impression que le contenu vous immerge, ou qu'il occupe une plus grande partie de cette surface avant. Le positionnement des boutons en est un autre. Ils sont légèrement plus bas sur le Pixel 7, et cela les rend juste un tout petit peu plus faciles à atteindre.

Affichage et médias

Pixel 7 : écran AMOLED 1080 x 2400 de 6,3 pouces

Pixel 6a : écran AMOLED de 6,1 pouces, 1080 x 2400 - HDR

Pixel 7 : taux de rafraîchissement de 90 Hz - HDR10+.

Pixel 6a : taux de rafraîchissement de 60 Hz - HDR

Les deux : Android 13

Google a pris la décision d'utiliser un système de taux de rafraîchissement par paliers sur sa gamme Pixel cette année. Cela signifie que vous obtenez 60 Hz sur le modèle le plus bas - le Pixel 6a - 90 Hz sur le Pixel 7, et jusqu'à 120 Hz sur le Pro.

Il est toujours bon de se rappeler avec les taux de rafraîchissement qu'une fois que vous êtes dans votre contenu - regarder des vidéos ou jouer à des jeux populaires - il est rare d'en avoir un qui nécessite plus de 60 Hz. Cependant, cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas voir une différence entre le 7 et le 6a. Mais c'est généralement au niveau du logiciel général ou de l'interface utilisateur du téléphone qu'on la repère.

En faisant défiler rapidement les menus du tiroir d'applications et des paramètres, ou en faisant glisser l'ombre des notifications et des paramètres rapides, ou simplement en glissant pour rentrer à la maison, le Pixel 7 semble définitivement plus fluide et cela donne l'illusion qu'il est plus réactif. On ne voit pas autant de bégaiements lorsque les choses bougent rapidement à l'écran, et les icônes et le texte restent nets en mouvement.

D'un point de vue purement visuel, il y a aussi une différence. Les deux ont une approche similaire des couleurs et une résolution identique, mais il ne fait aucun doute que la dalle du 7 est meilleure que celle du 6a.

Il est plus lumineux pour l'un et offre un contraste élevé, de sorte que le contenu HDR est plus efficace, et vous n'avez pas besoin de le monter aussi haut pour apprécier le visionnage de vidéos. Avec les deux écrans à 50 % de luminosité, le Pixel 7 était plus éclatant, avec de très bons points lumineux là où le Pixel 6a était un peu plus terne avec le même réglage.

Lorsque vous sortez à la lumière du jour, cela signifie essentiellement qu'à l'extrême, vous serez en mesure de voir l'écran du Pixel 7 plus clairement. En ce qui concerne le son des haut-parleurs, aucun des deux n'a de haut-parleurs stéréo phénoménaux. Les deux ont un système où le haut-parleur du bord inférieur est beaucoup plus complet et fort que celui du haut, et donc vous n'obtenez pas vraiment ce son stéréo entièrement équilibré.

Performances et batterie

Pixel 7 : processeur Tensor G2 - 8 Go de RAM - 128 Go/256 Go de stockage.

Pixel 6a : Processeur Tensor (1ère génération) - 6 Go de RAM - 128 Go de stockage

Pixel 7 : batterie 4355mAh - charge filaire 30W - charge sans fil 20W.

Pixel 6a : batterie de 4410mAh - charge filaire de 18W

Ce qui est vraiment intéressant du point de vue des performances, c'est que lorsqu'il s'agit d'ouvrir des applications, des jeux et autres, il n'y a pas une énorme différence dans l'utilisation quotidienne en termes de ce que les deux téléphones peuvent gérer. Ils seront tous deux aussi performants pour ouvrir vos jeux préférés, grâce au fait que le 6a utilise le processeur Tensor. Il s'agit du même chipset que celui utilisé dans les modèles phares 6 et 6 Pro de l'année dernière.

Comme nous l'avons mentionné lors de la comparaison des écrans, cependant, vous remarquerez un peu plus de douceur de la part du Pixel 7 dans certaines zones, et cela contribue à lui donner une impression d'être un peu plus rapide.

Un autre domaine dans lequel nous avons remarqué une différence était la température. Nous sommes habitués à ce que les téléphones chauffent parfois un peu après des périodes prolongées de jeu ou d'utilisation de l'appareil photo, mais avec le Pixel 6a, c'était beaucoup plus perceptible. Il devient assez chaud sous charge, alors que le Pixel 7 ne semble pas vraiment le faire.

Le 7 semble mieux résister aux longues périodes de jeu, de visionnage de vidéos et d'utilisation de l'appareil photo.

Quant à l'autonomie de la batterie, il n'y a vraiment pas grand-chose à en tirer. Les capacités sont très similaires. Elle est de 4410mAh sur le Pixel 6a et de 4355 sur le Pixel 7. Cela se traduit par une durée de vie extrêmement similaire pour les deux téléphones. Une charge complète devrait confortablement vous permettre de passer une journée, et la plupart des jours - avec 2 à 3 heures d'utilisation réparties entre les jeux et les médias sociaux - nous sommes arrivés à la fin d'une journée avec plus de 30 % restants après avoir retiré le téléphone de la charge à 7h30.

Appareils photo

Pixel 7 : appareil photo principal 50MP f/1.9 - 12MP f/2.2 ultra-large - appareil photo selfie 10.8MP

Pixel 6a : appareil photo principal 12,2 f/1,7 - appareil photo ultra-large 12MP f/2,2 - appareil photo selfie 8MP

Les appareils photo allaient toujours être un point de comparaison intéressant entre le Pixel 7 et le Pixel 6a. Si seulement parce qu'une grande partie de ce qui rend les caméras Pixel bonnes est en fait dans les éléments de traitement et d'apprentissage automatique. Dans certains scénarios, donc, les deux peuvent prendre des photos très similaires avec la même approche du contraste, des couleurs et des détails. Mais cela ne veut pas dire qu'ils sont identiques.

En plein jour, la première chose que nous avons remarquée en les utilisant côte à côte est que la caméra principale du Pixel 7 a un champ de vision plus large. Il s'adapte donc à un peu plus de la scène, et vous permet d'être un peu plus près de votre sujet si vous en avez besoin.

Il a également semblé gérer la lumière et les couleurs un peu différemment, faisant ressortir plus de lumière et de détails là où, par comparaison, les images du 6a semblaient juste un peu plus contrastées et sombres. Et ceci est cohérent avec les objectifs principaux et ultra-larges.

Bien sûr, la grande différence est le niveau de zoom. Le capteur principal à plus haute résolution signifie que le Pixel 7 peut zoomer numériquement plus loin, jusqu'à 8x en fait. Au zoom 2x, l'image est toujours belle et nette. À 8x, les détails s'estompent un peu, mais cela vous donne cette polyvalence supplémentaire. Le Pixel 6a s'arrête à un zoom 2x.

Lorsque vous vous trouvez dans des situations de faible luminosité, le chipset tenseur mis à niveau du Pixel 7 semble mieux le gérer, prenant des photos de nuit plus rapidement. Vous pouvez également augmenter manuellement le temps de capture si vous le souhaitez, ce qui vous permet d'attirer plus de lumière, soulevant plus de détails dans les ombres que ce que nous avons vu sur le Pixel 6a. De plus, le Pixel 7 - en raison d'une meilleure lumière et d'un meilleur traitement des couleurs - était bien meilleur pour conserver ces couleurs en arrière-plan, là où le Pixel 6a les délavait souvent ou créait un bruit execessif et manquait un peu de détails.

Le Pixel 6a reste cependant un appareil photo puissant, offrant le mode astrophotographie qui détecte automatiquement quand il est stable et monté sur un trépied et lui permettant de prendre des photos des étoiles la nuit. Le Pixel 7 a soulevé plus de lumière ici aussi, mais le fait qu'un téléphone de milieu de gamme puisse même le faire est assez impressionnant.

Le Pixel 7 a plus dans sa manche en mode vidéo également, avec la possibilité de capturer des séquences HDR 10 bits, ce qui vous donne plus de gamme dynamique. Il dispose également d'un mode cinématique qui est amusant, mais en fait assez rugueux sur les bords. Il a du mal à détecter les bords avec précision et présente souvent des ondulations bizarres autour des objets où il est confondu entre le premier plan et l'arrière-plan.

Prix

Pixel 7 : à partir de 599

Pixel 6a : 399

Au Royaume-Uni, le Pixel 7 est 200 £ plus cher que le Pixel 6a. Le modèle 128 Go coûte 599 £, là où la version 256 Go est à 699 £. Compte tenu des performances et des capacités du téléphone, c'est très compétitif.

squirrel_widget_12854258

Quant au Pixel 6a, son prix de détail complet est de 399 £, mais maintenant qu'il a quelques mois, vous devriez pouvoir le trouver moins cher chez divers détaillants.

Conclusion

La chose intéressante que nous trouvons ici - après avoir comparé les deux - est que ces deux téléphones ont un excellent rapport qualité-prix, et que le supplément que vous payez pour le Pixel 7 vous donne effectivement un meilleur téléphone. Il est mieux fabriqué, semble plus durable, dispose d'un meilleur système de caméra, de la recharge sans fil, d'animations plus fluides et d'un écran plus lumineux. Vous en avez donc définitivement pour votre argent. Si vous voulez une meilleure expérience, c'est celui qu'il faut choisir.

Cependant, maintenant qu'il est un peu plus vieux et un peu moins cher, le Pixel 6a est toujours un téléphone étonnant pour l'argent, et un qui offre toujours les expériences Pixel clés pour ceux qui ne peuvent ou ne veulent pas dépenser plus.

Recevez gratuitement les Pixel Buds série A pour toute commande de Pixel 6a. Par Pocket-lint International Promotion · 21 Juillet 2022 Pour une durée limitée, Google vous offre gratuitement les Pixel Buds série A avec votre Pixel 6a.

Écrit par Cam Bunton.