La fuite de l'écran du Pixel Fold donne plus d'informations sur le téléphone flexible.

(Pocket-lint) - Une nouvelle fuite pourrait bien nous avoir donné nos informations les plus claires à ce jour sur ce que les écrans du Pixel Fold offriront lors d'un lancement attendu au T1 2023.

L'entréede Google dans le monde des téléphones pliables est très attendue, surtout après le lancement des appareils Pixel 7 et Pixel Watch. Maintenant, de nouvelles informations fournies par le développeur et le leaker Kuba Wojciechowski ont jeté plus de lumière sur ce que le Pixel Fold pourrait avoir en magasin.

Selon Wojciechowski, l'écran pliable interne emballera une résolution de 1840x2208 à une taille de 123mm x 148mm. Cela équivaut à un écran pliable d'environ 7,6 pouces, avec une luminosité moyenne de 800 nits et une luminosité maximale de 1200 nits. Il est question d'un écran à rafraîchissement élevé, mais le divulgateur n'est pas convaincu qu'il atteindra les 120 Hz dont tout le monde est friand sur d'autres appareils.

À l'extérieur, nous nous attendons déjà à un trio de caméras à l'arrière, mais nous n'avons pas encore d'informations réelles sur ce que l'écran externe aura à offrir. Nous nous attendons toutefois à ce que Samsung soit la société chargée de produire les deux écrans du Pixel Fold, donc nous pouvons espérer qu'il sera d'une qualité suffisante pour donner du fil à retordre aux écrans du Samsung Galaxy Fold 4.

Alors que les fenêtres de sortie concrètes ont été difficiles à obtenir pour l'entrée de Google sur le marché pliable, l'argent intelligent semble être sur une sortie à un moment donné dans les trois premiers mois de 2023. Croisons les doigts et les orteils !

Écrit par Oliver Haslam.