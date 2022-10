Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Google a dévoilé une nouvelle fonctionnalité d'accessibilité pour sa gamme Pixel 7 lors de l'événement"Made by Google" en octobre. Appelé Guided Frame, c'est un système alimenté par l'intelligence artificielle qui peut guider intelligemment les utilisateurs aveugles et malvoyants pour prendre un selfie par eux-mêmes. L'influenceuse Molly Burke, qui se trouve être aveugle, a fait la démonstration de la fonctionnalité dans une vidéo promotionnelle de Google, où elle a déclaré qu'il était difficile pour elle de prendre des selfies et qu'elle comptait sur sa mère. Mais le Pixel 7 lui donne plus d'indépendance car il lui permet de prendre une photo d'elle-même sans aucune aide - une petite chose quotidienne que les voyants peuvent considérer comme acquise.

Il convient de noter que Molly a précédemment fait l'éloge de l'iPhone, de Siri et des fonctions d'accessibilité d'Apple pour les aveugles sur sa chaîne YouTube. Elle compte près de 2 millions de followers et utilise régulièrement sa plateforme pour défendre la communauté des malvoyants. Donc, si vous la suivez, il peut être intéressant de la voir maintenant utiliser le téléphone de Google. Peut-être utilisera-t-elle le Pixel 7 pour les selfies et la photographie, mais l'iPhone pour tout le reste.

Qu'est-ce que le cadre guidé sur le Pixel 7 et le Pixel 7 Pro ?

Tout le monde prend des selfies. Enfin, presque tout le monde. Les personnes aveugles ou malvoyantes ou qui ont une basse vision peuvent avoir du mal à prendre une photo d'elles-mêmes - et encore moins à utiliser un smartphone. Bien que des sociétés comme Apple et Google s'améliorent en intégrant à leur système d'exploitation mobile des fonctionnalités qui facilitent l'utilisation d'un téléphone par leurs utilisateurs, personne ne dira qu'il n'y a pas encore de travail à faire. Google prouve qu'il réfléchit encore à la manière d'améliorer l'accessibilité de la gamme Pixel, car il a récemment dévoilé Guided Frame pour les Pixel 7 et Pixel 7 Pro. L'idée est née pour la première fois lors de l'un des hackathons de Google.

La fonctionnalité est simple : Pointez l'appareil photo du Pixel 7 vers vous-même, et le téléphone reconnaîtra intelligemment ce que vous faites et vous guidera pour incliner et faire pivoter l'appareil photo afin de vous placer entièrement dans le cadre, puis il prendra la photo pour vous.

Comment fonctionne le cadre guidé ?

Vous pouvez voir ci-dessus une démo de la fonction à laquelle Molly Burke a participé. La version TL;DR est que le Pixel 7 et le Pixel 7 Pro seront capables de dire quand vous essayez de prendre un selfie, et il commencera à vous donner des invites comme "déplacez votre téléphone vers la droite et vers le haut", et il commencera même un compte à rebours pour que vous posiez. En plus des signaux verbaux, vous ressentirez des vibrations et un cadre en pointillés entourera votre visage sur l'écran.

Faut-il activer le cadre guidé ?

Oui. Pour utiliser le cadre guidé, vous devez activer TalkBack (une seule fois), puis ouvrir l'application Google Camera pour commencer à prendre des selfies. Vous pouvez toujours désactiver TalkBack si vous ne souhaitez plus utiliser Guided Frame.

Comment activer TalkBack

Ouvrez l'application Paramètres de votre téléphone. Appuyez sur Accessibilité > TalkBack. Activez ou désactivez l'option Utiliser TalkBack.

Comment prendre un selfie avec Guided Frame ?

Pour utiliser Guided Frame, ouvrez l'application Google Camera. Maintenez le bouton de l'appareil photo avant enfoncé. Appuyez deux fois sur le bouton de la caméra avant pour passer en mode Selfie. Suivez les instructions audio ou les vibrations. L'application Appareil photo prendra votre selfie.

Quels téléphones Android offrent Guided Frame ?

Actuellement, Guided Frame est exclusif aux nouveaux Pixel 7 et Pixel 7 Pro exécutant la dernière version d'Android(Android 13).

Vous voulez en savoir plus ?

Consultez le hub d'assistance de Google pour Guided Frame.

