Selon les rumeurs, le Pixel pliable de Google sortira au premier trimestre 2023.

(Pocket-lint) - Le téléphone pliable Google Pixel dont on parle pourrait arriver dans les trois premiers mois de 2023, selon un tweet de l'analyste Ross Young.

Young tweetait en réponse à une question de Roland Quand, observateur du secteur, qui demandait où en était le Pixel pliable. Sa réponse était simplement "Q1".

Les attentes d'une sortie imminente étaient déjà élevées avec des références à un Google Pixel pliable découvert dans Android 13 juste le mois dernier. À l'époque, on pensait que nous pourrions voir une annonce lors de l'événement Made by Google le 6 octobre, mais cela est venu et est passé sans aucun signe. Nous avons tout de même eu droit aux nouveaux téléphones Pixel 7 et Pixel 7 Pro et à la Pixel Watch.

Q1- Ross Young (@DSCCRoss) 6 octobre 2022

Maintenant, Young croit que le téléphone flexible sera annoncé en janvier, février ou mars de l'année prochaine. Cela signifie que nous allons encore devoir attendre un peu avant de pouvoir commencer à plier ces pixels.

Lorsque nous le ferons, cette fuite précédente d'Android 13 suggère que nous pouvons nous attendre à une caméra principale de 50 mégapixels ainsi qu'à un objectif ultra-large de 12 mégapixels et un téléobjectif de 10 mégapixels. Compte tenu des précédentes performances de la gamme Pixel en termes de prouesses photographiques, nous pouvons espérer que le Pixel pliable sera capable de réaliser des clichés tout aussi impressionnants.

En ce qui concerne les autres spécifications, un écran intérieur AMOLED de 7,6 pouces et la prise en charge d'un taux de rafraîchissement de 120 Hz semblent logiques, Samsung Display étant censé être la société fournissant la partie pliable utilisée dans ses propres téléphones pliables.

