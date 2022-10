Obtenez gratuitement la Pixel Watch ou les Pixel Buds Pro à l'achat d'un Pixel 7 Pro.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Google vient d'annoncer les Pixel 7 et Pixel 7 Pro et il propose des offres de précommande plutôt sympas pour ceux qui se trouvent au Royaume-Uni. Les deux nouveaux téléphones phares ont été dévoilés le 6 octobre, avec une ouverture immédiate des précommandes et une livraison prévue pour le 13 octobre.

Ces offres de précommande courent jusqu'au 17 octobre, il faudra donc faire vite pour en profiter. Aux États-Unis, Google propose des offres de reprise et des remises sur les futurs achats.

Offres pour le Pixel 7 Pro

Si vous précommandez le Pixel 7 Pro, l'une de ces options est la Pixel Watch, qui vient également d'être annoncée, donc c'est un cadeau assez important pour accompagner la commande d'un nouveau téléphone. Et vous pouvez obtenir soit la version Wi-Fi, soit la version LTE.

Si la Pixel Watch ne vous intéresse pas, vous pouvez opter pour les Pixel Buds Pro, les derniers écouteurs de Google, que nous avons trouvés très performants dans notre récent test.

Offres de Pixel 7

Si vous avez l'intention de précommander le Pixel 7, alors vous pouvez également bénéficier de certaines offres. Dans ce cas, vous pouvez obtenir les Pixel Buds Pro gratuitement, ou vous pouvez obtenir la Pixel Watch avec une réduction de 179 £ - ce qui signifie qu'elle ne serait alors que de 160 £ pour la version Wi-Fi.

Où puis-je trouver les offres de précommande du Pixel 7 ?

Quelle que soit votre option, toutes sont des incitations décentes à la précommande - mais vous devrez passer cette commande avant le 17 octobre, date à laquelle l'offre expire.

Cette offre ne s'applique pas uniquement à l'achat en magasin, elle est également proposée par les réseaux et les opérateurs, de sorte que vous avez de nombreuses options d'achat - vous devez simplement vous assurer de lire les petits caractères et de suivre les instructions.

Par exemple, sur la boutique Google, vous devrez ajouter à la fois le Pixel 7 Pro et la Pixel Watch ou les Pixel Buds Pro à votre panier pour bénéficier de l'offre - ne vous inquiétez pas, la sélection de votre offre fait partie du processus de paiement.

Cependant, si vous l'achetez auprès d'un autre détaillant ou d'un autre réseau, vous devrez faire une demande pour votre article gratuit ou à prix réduit via le portail de Google. Cela inclut des détaillants comme Amazon UK, Currys ou EE.

Vous pouvez trouver tous les détails ici pour le Royaume-Uni, l'Allemagne ou la France.

