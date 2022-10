Google Pixel 7 et 7 Pro : 7 raisons d'acheter

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Compte tenu de la performance des smartphones Google Pixel jusqu'à présent, il n'est pas étonnant que les utilisateurs attendent avec impatience les nouveaux modèles 7 et 7 Pro. Et, maintenant qu'ils sont disponibles en précommande, il y a de quoi être excité.

Bien sûr, chaque fois qu'un nouvel appareil technologique apparaît, certaines questions viennent à l'esprit de tous. Le nouveau modèle est-il vraiment meilleur que le précédent ? Et, faut-il acheter le nouvel appareil une fois qu'il sera sorti ?

Lorsqu'il s'agit des Google Pixel 7 et 7 Pro, la réponse courte à ces deux questions est " oui ". Ces produits représentent les derniers développements de la technologie des smartphones tout en suivant l'approche et la philosophie uniques de Google.

Mais, ne vous contentez pas de prendre nos réponses courtes pour argent comptant. Lisez la suite pour connaître les sept principales raisons pour lesquelles vous devriez acheter les derniers-nés de la famille Google Pixel.

Raison 1 : Un design magnifique

En termes de design, Google a repris tout ce qui fonctionnait avec les versions précédentes du Pixel et a amélioré cette base. Ce n'est pas une refonte complète, le langage de conception des Google Pixel 7 et 7 Pro représente un pas dans la même direction qui a rendu les Pixel 5 et 6 uniques.

Par exemple, vous trouverez le boîtier de caméra élégant et relativement inhabituel au même endroit. Mais, contrairement à l'aspect vitreux du Pixel 6, ce détail esthétique et fonctionnel sera fait d'aluminium recyclé. Il en résulte une apparence élégante, homogène, mais impressionnante.

Dans l'ensemble, les points forts du design du Google Pixel 7 se trouvent dans les détails. Des courbes subtiles et de nouveaux choix de matériaux font en sorte que le téléphone reste reconnaissable tout en lui donnant un attrait nouveau.

Raison 2 : Google Tensor G2

Lorsque Google a présenté sa propre puce processeur dans le Pixel 6, le geste a été considéré comme révolutionnaire. Non seulement le fabricant s'est écarté de la voie habituelle consistant à utiliser des processeurs tiers, mais il a fait un pas vers des puces personnalisées conçues pour un appareil particulier.

Avec le Tensor G2, il améliore l'idée à bien des égards. La puce offre de meilleures performances en termes de vitesse et de puissance de traitement, et ses capacités d'apprentissage automatique sont considérablement plus élevées par rapport à la première génération.

Raison 3 : des accessoires de qualité supérieure

Les Google Pixel 7 et 7 Pro sont des appareils exceptionnels à eux seuls. Cependant, les fonctionnalités de chaque téléphone augmentent lorsqu'il est associé à des périphériques de qualité, comme la Pixel Watch ou les Buds.

Tout d'abord, la technologie Fast Pair permet de connecter facilement la nouvelle smartwatch ou les écouteurs. Et, avec des modèles avancés comme Pixel Buds Pro, vous pourrez passer du son du téléphone à celui de l'ordinateur et de la Watch en un instant.

Ensuite, tous les accessoires sont fabriqués pour une connectivité et une fonctionnalité sans faille. Lorsqu'un média est en cours de lecture sur votre téléphone Pixel 7, vous pourrez le contrôler à l'aide de votre Pixel Watch ou de vos Buds aussi facilement que sur le smartphone lui-même. La connectivité va également au-delà du divertissement.

Votre téléphone Pixel 7 ou 7 Pro, ainsi que les Buds et la Watch, offriront un accès transparent aux appareils intelligents de votre maison. Ces accessoires vous permettront de régler les lumières, le chauffage et tout autre utilitaire intelligent sans tracas.

Enfin, la fonction Find My Device vous permettra de ne plus jamais perdre votre téléphone, votre Watch ou vos Buds. Grâce à cette fonction, vous pouvez utiliser votre téléphone pour faire sonner les Buds ou votre Pixel Watch ou vice versa en utilisant la Watch elle-même.

Raison 4 : La pleine puissance d'Android 13

Android 13 n'a peut-être pas le même impact révolutionnaire que la version 12, mais le nouvel OS développe considérablement les fonctionnalités existantes. Dans le même temps, Android 13 représente une excellente nouvelle pour les utilisateurs de Pixel 7 et 7 Pro. En fait, le système d'exploitation est d'abord devenu disponible pour les smartphones Pixel, avec un support pour les autres marques à venir à une date ultérieure.

Raison 5 : une construction interne impressionnante

Les Google Pixel 7 et 7 Pro sont livrés avec des composants internes puissants. Nous avons déjà couvert la puce processeur Tensor G2, et il y a de nombreuses améliorations en termes de RAM et de capacité de stockage du téléphone.

Raison 6 : des caméras de niveau professionnel

Les caméras arrière et avant des Pixel 7 et 7 Pro ont été grandement améliorées. Alors que les modèles précédents avaient d'excellentes caméras, les nouveaux combinés poussent les capacités photo et vidéo encore plus loin. Vous pouvez vous attendre à des options de zoom supérieures, de nombreux mégapixels et des options d'autofocus sur toutes les caméras du Pixel 7 et 7 Pro.

Raison 7 : des offres incroyables

Il existe des offres incroyables pour les clients britanniques qui cherchent à acheter un téléphone Pixel 7 ou Pixel 7 Pro aux côtés de certains accessoires. Les offres suivantes sont disponibles du 6 octobre au 17 octobre :

Économisez 379 £ lorsque vous achetez un Pixel 7 Pro et une Google Pixel Watch LTE en cliquant ici. Économisez 339 € à l'achat d'un Pixel 7 Pro et d'une Google Pixel Watch Wi-Fi en cliquant ici. Économisez 179 € en achetant un Pixel 7 Pro et un Pixel Buds Pro en cliquant ici. Économisez 179 € en achetant un Pixel 7 et une Google Pixel Watch LTE en cliquant ici. Économisez 179 € à l'achat d'un Pixel 7 et d'une Google Pixel Watch Wi-Fi en cliquant ici. Économisez 179 € en achetant un Pixel 7 et un Pixel Buds Pro en cliquant ici.

Puisque nous célébrons les Google Pixel 7 et 7 Pro, il est juste que nous vous présentions sept offres. La dernière offre de cette liste durera pendant tout le mois d'octobre :

Si vous utilisez ce lien, vous pouvez obtenir jusqu'à 300 £ de réduction sur le Pixel 7 ou le Pixel 7 Pro lorsque vous échangez votre ancien téléphone.

Veuillez noter que ces sept offres sont disponibles pour les utilisateurs âgés de 18 ans ou plus avec une adresse de livraison située au Royaume-Uni. De plus, tout achat utilisant ces offres doit être effectué sur Google Store UK. Sachez que des frais de livraison peuvent vous être facturés au moment du paiement.

Il est impossible de transférer ou d'échanger ces offres contre de l'argent ou une somme équivalente. Vous ne pourrez pas non plus combiner l'une des sept offres individuelles avec d'autres offres. Mais étant donné les offres incroyables qui vous seront proposées, vous n'aurez pas besoin de faire de combinaisons !