Couleurs des Google Pixel 7 et Pixel 7 Pro : Voici toutes vos options

(Pocket-lint) - Google s'est toujours amusé avec les couleurs et les noms de ses téléphones, mais le lancement du Pixel 7 et du Pixel 7 Pro est peut-être un peu plus discret que les années précédentes. Il n'y a pas de Stormy Black ou de Kinda Coral en 2022 - comme c 'était le cas avec le Pixel 6 - au lieu de cela, les choses sont plutôt plus sérieuses.

Les deux nouveaux appareils sont très bien des mises à jour des modèles Pixel 6, avec Google poussant plus sur le côté logiciel que sur le côté matériel, bien qu'il y ait la nouvelle puce Google Tensor G2 qui alimente le tout.

Voici un récapitulatif des options de couleurs pour le Pixel 7 et le Pixel 7 Pro, et nous mettrons ces détails de précommande essentiels au fur et à mesure que les détaillants ouvrent les offres, donc si l'un d'entre eux vous séduit, vous pouvez passer cette précommande. Il est intéressant de noter qu'il y a quelques superbes offres de précommande en place aussi, surtout si vous êtes au Royaume-Uni.

Google Pixel 7 Pro

Il y a trois couleurs disponibles pour le Pixel 7 Pro et la chose à noter est que l'aluminium ici est poli, donc il est beau et brillant.

Obsidian

Le noir classique. Le modèle Obsidian du Pixel 7 Pro est susceptible d'être le plus populaire, car le noir est toujours la couleur sûre. Il aide également cet appareil à se fondre un peu mieux, car le fond noir des caméras est proche du noir de la carrosserie. Le cadre est ici d'une couleur grise polie, ce qui donne au téléphone un aspect sérieux.

Neige

Le téléphone blanc revient et ici, le métal est argenté, il est donc un peu plus brillant que la version Obsidian. Mais l'appareil photo ressort vraiment grâce à ces lentilles noires.

Hazel

Le modèle Hazel est peut-être le plus unique, reprenant la tendance récente des téléphones verts. Mais ici, Google associe cette couleur au métal doré, de sorte que ce téléphone se démarque vraiment. Il est définitivement plus accrocheur que les autres modèles.

Pixel 7

Il existe trois couleurs pour le Pixel 7. Le cadre en aluminium du Pixel 7 est sablé au zirconium, il est donc de finition mate et super lisse. Cela donne un effet légèrement plus sourd que sur le Pixel 7 Pro.

Obsidian

Le Pixel 7 Obsidian est peut-être le plus furtif de tous les modèles, associant cette couleur noire à la finition mate de ce cadre métallique gris foncé. C'est très joli.

Snow

Ce petit téléphone blanc n'est pas aussi bling-bling que le grand modèle 7 Pro, car le cadre argenté mat fait son travail contre la couleur blanche du dos de ce téléphone. C'est un mariage sophistiqué.

Citronnelle

C'est peut-être le plus fantaisiste des modèles Pixel 7, mais c'est aussi un résultat global plus doux et ce sera probablement le choix de quelqu'un qui veut que son téléphone soit plus un choix de style de vie et moins stéréotypé. Ici, la couleur citronnelle est associée au cadre doré mat.

Écrit par Chris Hall.