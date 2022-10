Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Google a officiellement annoncé le Pixel 7 et le Pixel 7 Pro, ses deux nouveaux appareils phares pour 2022, avec le Pixel 7 Pro en tête.

Il y a beaucoup de choses emballées dans ces appareils, mais toute l'attention va être sur le Pixel 7 Pro et ce qu'il apporte à l'expérience de la caméra.

C'est ce pour quoi la famille Pixel est connue, changer le jeu quand il s'agit de la photographie computationnelle.

Voici un récapitulatif de tout ce qui arrive aux caméras du Pixel 7 Pro - et si vous êtes susceptible de l'obtenir comme une mise à jour logicielle sur les anciens appareils Pixel aussi.

Nouveau téléobjectif 5x

Il y a un téléobjectif de 48 mégapixels sur le Pixel 7 Pro, mais il offre maintenant un zoom optique 5x à partir de cet objectif périscope - contre un zoom optique 4x sur l'ancien Pixel 6 Pro. Cela permet un zoom super résolution jusqu'à 30x sur le Pixel 7 Pro. Comme cela est piloté par le matériel, il ne viendra pas sur d'autres appareils.

Cependant, il y a un logiciel intelligent qui pilote ce système de caméra et qui améliore la qualité du zoom sur toute la gamme. Le capteur principal utilise le regroupement des pixels pour prendre des photos de 50 mégapixels à 12,5 mégapixels. C'est la norme, et cela a été conçu pour permettre une plus grande surface de capture de la lumière.

Cependant, une fois que vous commencez à zoomer - et avant d'arriver à l'objectif optique 5x - le Pixel 7 Pro va faire des choses intelligentes. Il prend notamment les données de l'appareil photo principal et du téléobjectif et utilise un modèle d'apprentissage automatique pour augmenter la qualité du zoom numérique de l'objectif principal. La qualité sera ainsi améliorée entre 2,5 et 5 fois.

Au niveau du 5x, on passe au téléobjectif et on utilise à nouveau le regroupement des pixels, puis le recadrage du capteur pour le zoom, et enfin l'IA et l'apprentissage automatique pour améliorer les résultats.

Une partie de ce côté logiciel est sur le Pixel 7 - il n'y a donc aucune raison pour laquelle il ne pourrait pas être appliqué aux appareils Pixel plus anciens aussi, car c'est juste un logiciel, mais Google pourrait faire valoir qu'il a besoin du Tensor G2 pour l'alimenter.

Autofocus ultra-large et macrophotographie

La caméra ultrawide du Pixel 7 Pro proposera désormais un autofocus. Cela améliorera non seulement la qualité des images que vous obtenez, mais vous donnera l'avantage supplémentaire de pouvoir maintenant capturer des photos à plus courte portée.

Cela alimentera la nouvelle fonctionnalité de macro sur le Pixel 7 Pro. Ce ne sera pas le grossissement vraiment proche que certains ont proposé, mais cela signifiera que si vous voulez vous rapprocher légèrement de quelque chose, vous pouvez le faire sans avoir à utiliser le zoom.

Comme cela dépend du matériel, il est probable que ce soit uniquement sur le Pixel 7 Pro.

Flou photo

Le Pixel 6 a introduit Face Unblur, conçu pour détecter un visage barbouillé et le corriger pour une meilleure photo, mais maintenant Google va plus loin. Photo Unblur utilisera un nouveau modèle d'apprentissage automatique pour examiner votre photo et réduire le flou.

Le résultat devrait être de meilleures photos et cela devrait vous donner de meilleurs résultats en cas de bougé de l'appareil photo, par exemple en cas de faible lumière ou de mouvement.

Mais la bonne nouvelle est que cela ne s'applique pas seulement aux photos que vous prenez sur les modèles Pixel 7 - cela peut également être appliqué aux images du catalogue Google Photos. Comme il s'agit d'une conduite logicielle, il est fort probable que cette fonctionnalité devienne disponible pour tous les utilisateurs de Pixel au sein de Google Photos.

Amélioration de la vitesse de Night Sight

Night Sight a toujours été un point fort des appareils photo Pixel et a été largement reproduit par d'autres marques. Google a fait quelques efforts pour accélérer le processus sur les appareils Pixel 7. Selon Google, il est maintenant 2x plus rapide que sur le Pixel 6.

Nous soupçonnons que cela se résume à de meilleurs modèles de traitement d'image, de sorte que ce logiciel pourrait être appliqué à des appareils plus anciens - mais il pourrait également s'appuyer sur la puissance de Tensor G2, de sorte que l'expérience pourrait être meilleure sur le Pixel 7.

Cadre guidé

Cela fait partie de l'appareil photo, mais c'est vraiment une fonctionnalité d'accessibilité. Elle est conçue pour aider les personnes malvoyantes à prendre des selfies. Elle guidera l'utilisateur via un retour vocal afin qu'il puisse se mettre dans le cadre et prendre cette photo avec plus de facilité.

Double : Basiquement BeReal

Il existe une nouvelle fonction qui vous permet de capturer des images à partir de la caméra avant et arrière en même temps. Elle s'appelle Dual et a été popularisée par des tendances comme BeReal récemment. Ce n'est pas tout à fait nouveau, Nokia a proposé cette fonction dans le passé, en l'appelant " bothie ".

Encore une fois, c'est assez simple, donc nous soupçonnons qu'elle sera disponible par le biais d'une mise à jour de l'application appareil photo sur d'autres appareils Pixel.

Flou cinématique en vidéo

Google cherche à offrir de meilleures options de bokeh en vidéo avec une nouvelle fonctionnalité appelée Cinematic Blur. Cela vous permettra d'ajouter un effet de faible profondeur de champ à 24fps pour cette expérience sur grand écran.

Il s'agit là encore d'une fonctionnalité logicielle, mais elle pourrait avoir des exigences matérielles élevées et pourrait donc être limitée aux appareils Tensor G2.

HDR dans plus d'applications

Il y a des options de capture HDR 10 bits étendues sur le Pixel 7, y compris l'intégration dans des apps courantes comme Snapchat, Instagram, TikTok et Facebook. Cela devrait signifier que vous pouvez obtenir des résultats de meilleure qualité dans ces applications lorsque vous partagez des vidéos HDR.

