Les Google Pixel 7 et 7 Pro sont désormais officiels avec la puissance de Tensor G2 et de nouvelles compétences en matière de caméra.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Google a officiellement annoncé les Pixel 7 et Pixel 7 Pro, après avoir précédemment teasé les appareils lors de la Google I/O en mai 2022.

Les nouveaux appareils se glissent pour remplacer le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro, s'en tenant à peu près au même design, mais en apportant quelques changements cosmétiques pour une finition globale plus attrayante et premium.

Cela comprend la mise en évidence de plus de métal à travers la barre de l'appareil photo à l'arrière, passant d'avoir un insert dans le cadre à une solution plus solide. Tout cet aluminium est recyclé à 100 %, et le Pixel 7 Pro obtient une finition polie, tandis que le Pixel 7 est mat.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Le Pixel 7 Pro s'en tient à un écran de 6,7 pouces, tandis que le Pixel 7 plus petit a un écran de 6,3 pouces.

Les deux appareils sont alimentés par le nouveau matériel Tensor G2, car Google continue de suivre sa propre voie en matière de matériel, plutôt que de se tourner vers d'autres fournisseurs. Cela met l'accent sur la sécurité, tout en introduisant également VPN by Google One (à venir plus tard dans l'année), qui vous permettra de chiffrer et d'anonymiser votre activité sur Internet pour protéger à nouveau votre sécurité.

Le Google Pixel 7 visera également à être le meilleur téléphone pour passer réellement des appels téléphoniques, non seulement en filtrant les appels spam, mais aussi en visant à nettoyer le bruit de fond sur les appels entrants.

La plupart de l'attention, cependant, sera sur les caméras, avec Google continuant à poursuivre sa photographie computationnelle. Le Pixel 7 a essentiellement les mêmes caméras que le Pixel 6, mais il y a une nouvelle caméra frontale offrant des vidéos 4K jusqu'à 60fps.

Le 7 Pro, cependant, apporte un certain nombre de changements de caméra pour faire avancer l'appareil phare. Le téléobjectif de 48 mégapixels offre maintenant un zoom optique 5x, et jusqu'à 30x Super Res Zoom à partir de son arrangement périscope.

C'est un pas en avant par rapport au zoom optique 4x du Pixel 6 Pro. Mais cet appareil est doté d'une technologie plus intelligente, qui combinera les données de l'objectif principal et du téléobjectif pour améliorer la qualité des images entre les zooms 2,5x et 5x lorsqu'il se trouve entre deux objectifs. L'appareil utilise un nouveau modèle d'apprentissage automatique que Google a appliqué.

Cela signifie que lorsque vous passez d'un zoom à l'autre, beaucoup de choses se passent pour obtenir les meilleures images, du regroupement des pixels avec le zoom 1x à la combinaison des données de l'appareil photo avant d'arriver au recadrage direct du capteur, le tout soutenu par l'IA et la mise à l'échelle automatique. Cela promet de grandes choses.

Une nouvelle stabilisation permet de prendre en charge les zooms extrêmes entre 20 et 30X.

Une autre nouvelle technologie photo est le flou photo. Sur le Pixel 6, nous avons vu Face Unblur, mais Photo Unblur utilise un nouveau modèle ML pour supprimer le flou des photos. Cela va permettre de prendre des photos claires lorsque vous vous déplacez ou dans une lumière plus faible, lorsque la poignée de main pourrait se produire. La meilleure nouvelle est que cela n'est pas seulement limité aux photos que vous prenez sur le Pixel 7 - parce que c'est un modèle ML, il fonctionnera sur les images existantes dans votre bibliothèque Google Photos.

Il y a aussi plus de puissance mise dans Night Sight, donc il va être beaucoup plus rapide qu'avant, ainsi que des boosts à la capture vidéo sur le Pixel 7, y compris une fonction Cinematic Blur pour une faible profondeur de champ. Vous pouvez également filmer des vidéos HDR 10 bits et les partager avec des apps comme TikTik et Snap, de sorte que vous obtiendrez de superbes vidéos dans ces apps également.

Comme prévu, cette mise à jour consiste autant à montrer de nouvelles compétences logicielles - dont certaines sont également appliquées aux anciens modèles Pixel - qu'à proposer du nouveau matériel.

Ce qui est bien, cependant, c'est que Google ne fait pas grimper les prix. Le Pixel 7 coûtera 599 $ / 599 £, tandis que le Pixel 7 Pro coûtera 899 $ / 849 £.

Les précommandes ouvrent immédiatement, avec une disponibilité générale à partir du 13 octobre.

Les meilleures offres du Black Friday et du Cyber Monday US 2021: Sony 1000XM4, montres Garmin et plus à prix réduit Par Maggie Tillman · 30 Novembre 2021 Le Black Friday et le Cyber Monday sont lévénement le plus vendu de lannée et certaines offres sont encore disponibles

squirrel_widget_12856085

Écrit par Chris Hall.