La fuite de la fiche technique du Google Pixel 7 laisse peu de choses à apprendre.

(Pocket-lint) - Google n'a pas hésité à montrer le design de ses prochains modèles phares, mais les spécifications sont restées plus mystérieuses.

Maintenant, une fuite d'un opérateur mobile à Taïwan semble révéler de nombreux détails juteux entourant le Pixel 7 et le Pixel 7 Pro.

Dans de nombreux domaines, ce n'est pas un saut géant par rapport à la dernière génération. Cependant, les caméras pourraient recevoir une mise à niveau plus importante que ce à quoi nous nous attendions.

Ce n'est pas une surprise de voir un écran QHD+ de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz répertorié pour le Pixel 7 Pro. Alors que le 7 standard obtient un écran FHD+ de 6,3 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz.

Les deux modèles sont alimentés par la puce Tensor G2 et offrent des options de stockage de 128 Go et 256 Go, le 7 Pro est livré avec 12 Go de RAM et le Pixel 7 a 8 Go.

Le déverrouillage du visage est répertorié aux côtés du déverrouillage des empreintes digitales, ce qui ajoute de la crédibilité à certaines des rumeurs que nous avons entendues récemment.

Le Pixel 7 a des spécifications de caméra similaires à son prédécesseur, avec une primaire de 50MP aux côtés d'une ultra-large de 12MP.

Les deux modèles devraient être dotés de la même caméra selfie améliorée de 10,8 Mpx, qui permettra le déverrouillage du visage.

Le Pixel 7 Pro sera également doté de la caméra principale de 50 Mpx et d'une caméra ultra-large de 12 Mpx, mais il ajoutera une caméra téléobjectif de 48 Mpx à l'équation.

Bien que la résolution corresponde à celle offerte par son prédécesseur, elle devrait avoir une plus grande longueur focale, répertoriée comme un zoom optique 5x contre 4x sur le Pixel 6 Pro.

Le modèle Pro est également doté d'une fonction "Macro Focus", ce qui suggère que le téléobjectif fera double emploi en tant que macrophotographe.

En outre, les deux modèles disposent de la fonction "Movie Motion Blur", qui est probablement la réponse de Google au Cinematic Mode de l'iPhone.

Quoi qu'il en soit, nous n'avons pas longtemps à attendre avant le dévoilement officiel. Google devrait présenter les téléphones lors de son événement Made by Google le 6 octobre.

