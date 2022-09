Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Google tiendra un événement le 6 octobre où il devrait annoncer tous les détails sur le Pixel 7, le Pixel 7 Pro et la Pixel Watch.

La société a présenté les trois appareils lors de sa conférence de développeurs I/O en mai dernier et a fourni quelques informations au compte-gouttes avant leur annonce officielle, la dernière en date étant une vidéo montrant le design complet du Pixel 7 Pro.

La vidéo ne révèle rien de nouveau en tant que tel - nous savions déjà à quoi ressemblerait le Pixel 7 Pro - mais elle donne un aperçu des détails du design et du savoir-faire auquel nous pouvons nous attendre, avec un accent particulier mis sur le boîtier de la caméra arrière.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Pendant ce temps, le tipster Yogesh Brar a tweeté quelques détails sur le Pixel 7 Pro. Il affirme que l'appareil aura un écran OLED Quad HD+ de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, ainsi que 12 Go de RAM, 128 Go ou 256 Go de stockage et une batterie de 5000 mAh avec une charge rapide de 30W.

Il a également déclaré que la caméra arrière comporterait un capteur principal de 50 mégapixels avec un capteur ultra large de 12 mégapixels et un capteur téléobjectif de 48 mégapixels. La caméra avant serait un capteur de 11 mégapixels.

Brar a également mentionné la puce Google Tensor 2 - bien que Google ait déjà confirmé que le Pixel 7 Pro fonctionnerait sur la puce Tensor de nouvelle génération, donc ce n'est pas une nouvelle.

Pour l'instant, si certaines choses sont officielles, nous devons attendre le 6 octobre pour la révélation complète. Vous pouvez lire tout ce que nous savons jusqu'à présent sur le Pixel 7 et 7 Pro dans notre article séparé cependant.

Les meilleures offres SIM uniquement: données 5G illimitées pour 16 £ / m sur Three Par Rob Kerr · 15 Février 2022 Vous commandez un Samsung Galaxy S22, Apple iPhone 13, Pixel ou OnePlus ? Voici les meilleures offres SIM: données UL pour 16 £ sur Three, 30 Go

Écrit par Britta O'Boyle. Édité par Chris Hall.